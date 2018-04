A UnionPay International lança campanha com o tema "Voe para o Mundo"

Muitos dos portadores do cartão UnionPay que viajaram antes da alta estação podem já ter desfrutado de abundantes descontos oferecidos pela UnionPay. Até a data, a rede de aceitação da UnionPay se expandiu para 168 países e regiões, cobrindo mais de 23 milhões de estabelecimentos comerciais e 1,64 milhão de caixas eletrônicos fora da China continental. Na base de sua extensa rede de aceitação, a UnionPay International continua a atualizar seu sistema de privilégios para o uso do cartão, colaborando com vários tipos de estabelecimentos na região Ásia-Pacífico, Europa, EUA, Oriente Médio e Rússia para oferecer descontos de até 30% aos portadores do cartão UnionPay desta data até 20 de junho.

Os estabelecimentos participantes da campanha "Voe para o Mundo" incluem lojas duty free em aeroportos, lojas de departamentos e lojas de marcas famosas, empresas de aluguel de automóveis, restaurantes, cruzeiros, atrações turísticas e provedoras de serviços de comunicação. Os portadores do cartão UnionPay podem desfrutar de descontos em reservas de quartos em hotéis feitas on-line em OTAs tais como agoda.com. Após voltarem para casa, eles podem obter reembolsos em espécie dos bancos e empresas aéreas ou incentivos das agências de viagens pelo uso do cartão.

Conforme o Relatório anual do desenvolvimento do turismo para fora da China (Annual Report of China Outbound Tourism Development) de 2017, cada vez mais turistas chineses preferem passar mais tempo para experimentar a vida e a cultura locais. Com esta tendência, a campanha "Voe para o Mundo" cobre mais empresas de aluguel de automóveis, restaurantes, cruzeiros e estabelecimentos de entretenimento (30% a mais do que a campanha global da UnionPay do ano passado), oferecendo melhores experiências para os viajantes livres e independentes.

Os turistas podem baixar o aplicativo "UnionPay" para desfrutarem de mais ofertas. Por exemplo, os portadores do cartão podem obter descontos pagando com o aplicativo "UnionPay" fazendo a leitura do código QR em estabelecimentos tais como Kith Cafe, Bakery Cuisine, Pablo Cheese Tart e Itacho Sushi em Cingapura. Eles também podem baixar os cupons eletrônicos do "U Plan" com o aplicativo e obter desconto instantâneo em dezenas de estabelecimentos, incluindo a Hertz nos EUA, T Galleria na Austrália e Tsuruha Drug no Japão.

FONTE UnionPay International

