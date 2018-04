A Whirlpool Apresenta a Campanha #SensingYourWorld no Fuorisalone

Experiência de Eletrodomésticos Conectados da W Collection

A Whirlpool irá mostrar como a conectividade pode melhorar a interação do utilizador - desde o planeamento de refeições e monitorização e controlo remoto dos eletrodomésticos através da app sem esforço e intuitiva 6TH SENSE da Whirlpool, até ao controlo por voz via Google Assistant para a mais avançada interação de mãos livres. Os novos eletrodomésticos da W Collection funcionam em conjunto e em sistema integrado para oferecerem novas formas de experiência do consumidor, incluindo o exaustor que usa a iluminação para disponibilizar avisos de outros eletrodomésticos.

Apresentação da Campanha #SensingYourWorld

No Fuorisalone, a Whirlpool apresentará a sua nova campanha de marketing #SensingYourWorld através de um evento exclusivo no centro da área do Fuorisalone de Milão. Esta importante campanha celebra o valor de ouvir, fulcral na empresa, e mostra aos consumidores os benefícios inovadores dos seus produtos de excelência potenciados pela internet.

A Whirlpool porá também em prática uma experiência interativa que é oferecida tanto pela campanha como pela nova gama W Collection. Os visitantes terão a oportunidade de participar na experiência da Whirlpool «Sensing Your World», que irá demonstrar a capacidade da marca de se aproximar mais dos desejos do consumidor.

A Whirlpool irá também acolher uma esclarecedora e inspiradora Mesa Redonda a 16 de Abril para discutir o que o futuro reserva. Com o título «#SensingYourWorld Connectivity: A Consumer Take on Future of Connected Appliances», este diálogo fascinante irá explorar a investigação do novo consumidor, feita pela Whirlpool, que revela as perspetivas das pessoas sobre o crescente papel da tecnologia nos seus lares e cozinhas.

A Whirlpool no Fuorisalone e EuroCucina 2018

Para participar nas demonstrações de novos produtos e inovações, visite a Whirlpool na exposição Fuorisalone em Spazio Bergognone 26 ou no stand da EuroCucina (Pav.11 - Stand A11-A15-B14-B18).

