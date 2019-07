A XCMG ocupa o 65o. lugar na lista 500 Marcas Mais Valiosas da China de 2019 da World Brand Lab com valor de 71,365 bilhões de yuans

PEQUIM, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG, uma fabricante líder de máquinas para construção da China, com valor de marca de 71,365 bilhões de yuans (US$ 10,3775 bilhões), se classificou em 65o. lugar na edição de 2019 da lista 500 Marcas Mais Valiosas da China, divulgada pela World Brand Lab em 26 de junho em Pequim, na China, a qual avaliou o status financeiro, a força da marca e a análise do comportamento dos consumidores em relação à marca.