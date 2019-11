A Zigmabit Inc. perturba o espaço global das criptomoedas com extraordinário poder de taxa de hash

TÓQUIO, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A comunidade global de criptomoedas está atualmente agitada com as capacidades dos recém-lançados mineradores de criptomoedas da Zigmabit. Diferente de centenas de produtos comuns disponíveis no mercado, eles lançaram três mineradores extremamente poderosos que oferecem um poder de taxa de hash de até 2000 TH/s por Bitcoin. Construídos utilizando a tecnologia de chip ASIC da Zigmabit, estes mineradores oferecem retorno do investimento competitivo em menos de um mês.

Apesar de ser um conceito relativamente novo, as criptomoedas agora se tornaram extremamente familiares no mundo das finanças e da tecnologia. A mineração de criptomoedas é o processo pelo qual novas criptomoedas são criadas. O pode da taxa de hash é um termo frequentemente usado na mineração de criptomoedas e é considerado como um dos determinantes mais importantes da perspectiva de rendimento do processo de mineração. Pode ser definido como uma medida do poder do hardware do minerador e reflete a computação da função hash por segundo. Dependendo de seu poder, o desempenho de um minerador de criptomoedas pode ser medido em KH/s (Kilo hash por segundo), MH/s (Mega hash por segundo), GH/s (Giga hash por segundo), e TH/s (Tera hash por segundo).

A Zigmabit (www.zigmabit.com) tem uma equipe de especialistas os quais estão envolvidos no setor de criptomoedas desde seu início. Os três novos mineradores de criptomoedas da empresa, ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 e ZigBit 5.0, foram projetados com o objetivo de fornecer produtos que irão assegurar alta rentabilidade para os usuários. A empresa atingiu seu objetivo de maximizar a taxa de hash até um nível o qual nunca foi atingido neste setor. Estes mineradores podem operar sob algoritmos múltiplos e são capazes de minerar Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Dash. Abaixo são mencionados os poderes da taxa de hash oferecidos pelos três mineradores.

Para se destacarem em um mercado altamente competitivo, os mineradores Zigmabit também incluem recursos inteligentes tais como sistema de resfriamento do circuito fechado, ventiladores silenciosos, bombas de alta pressão silenciosas, radiadores super eficientes e muito mais.

Para saber mais sobre os Mineradores Watts e sua diferenciada série de produtos, visite o endereço http://zigmabit.com.

Sobre a Zigmabit Inc.: A Zigmabit é uma fabricante de mineradores de criptomoedas de alta qualidade os quais fornecem poder de hash extremamente alto sem consumir muita energia. Sua equipe é formada por vários profissionais de alto nível de renomadas organizações tais como Samsung, Microsoft, IBM, e várias outras. Sediada em Tóquio, no Japão, a empresa atualmente tem uma instalação de fabricação no Reino Unido.

