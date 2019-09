Abdon José Murad Junior apresenta opções para inclusão de leites vegetais na dieta

O médico Abdon José Murad Junior é cirurgião e tem trabalhado no tratamento de pessoas com problemas com o sobrepeso e concorda que substituir o leite de vaca por outros tipos, com índices menores de gordura, tem trazido benefícios a muitas pessoas.

Confira alguns substitutos ao leite de vaca:

Leite de Nozes: Essa opção de bebida é muita rica em antioxidantes, que são substâncias essenciais para combater os radicais livres e, assim, evitar doenças e o envelhecimento precoce das células. Além disso, o médico Abdon José Murad Junior salienta que o leite de nozes é uma fonte de vitamina E, ácidos graxos ômega-3 e 6, selênio, cobre, zinco e magnésio. Portanto, ingerir diariamente esse tipo de leite pode colaborar com a saúde.





Leite de Quinoa: A quinoa é uma espécie de planta nativa da região andina do Peru , Bolívia, Equador e Colômbia e que teve seus grãos consumidos pelos humanos há pelo menos 3 mil anos. O leite de quinoa é bem fácil de ser preparado, além disso, a quinoa é uma ótima fonte de nutrientes, como vitaminas do complexo B, zinco e cálcio. Por ser muito rica em gorduras boas e proteínas, a quinoa fornece todos os aminoácidos essenciais que o organismo não é capaz de produzir. Além disso, as fibras e a saponina presentes no grão contribuem para reduzir os níveis de colesterol produzido pelo fígado. Por isso, esta é uma ótima opção para quem está sofrendo com os efeitos do sobrepeso e precisa emagrecer de forma saudável, sem abrir mão de diversos nutrientes.





Leite de Amendoim: Segundo o médico Abdon José Murad Junior , esta é uma opção com sabor bastante característico que lembra bem o gosto do grão, e seu uso é indicado no preparo de bolos, cookies ou mesmo para ser consumido puro. Vale acrescentar que o amendoim é um alimento completo em gorduras, proteínas, carboidratos e fibras, por isso, ajuda na saciedade. Além disso, é muito rico em niacina (vitamina B3). Uma porção diária de amendoim ajuda na circulação sanguínea, alivia a enxaqueca e melhora o controle do diabetes.





Leite de Gergelim: Essa opção é uma excelente fonte de fibras, tendo em vista que o gergelim também é altamente proteico e rico em cálcio, sendo um bom substituto para o leite animal. Segundo especialistas, essa bebida ajuda a controlar os níveis de colesterol, protege as artérias e é uma ótima opção para quem deseja perder peso. Vale lembrar que o sabor é bem acentuado, e muitas pessoas preferem consumi-lo com frutas.

Além de serem opções que ajudam as pessoas que querem fugir da gordura do leite convencional, esses leites, segundo o médico Abdon José Murad Junior, têm estado na preferência das pessoas que têm optado por dietas veganas, pois contêm muitos nutrientes e não possuem intervenção de animais do preparo.

