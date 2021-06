Aberta Consulta Pública para manifestação popular sobre a inclusão de tratamento para pacientes com Covid-19 no SUS

SAO PAULO, 22 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Diário Oficial da União, em sua edição do dia 14 de junho de 2021, publicou a abertura da Consulta Pública n° 54, relativa a medicamento para tratar pacientes com Covid-19 hospitalizados com pneumonia e necessidade de suplementação de oxigênio. A Covid é uma doença infecciosa respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. Até o dia 25 de junho, a população será ouvida e terá a oportunidade de se manifestar, por meio de sugestões devidamente fundamentadas, sobre a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (CONITEC) para a incorporação do rendesivir.

Para participar da Consulta Pública, os interessados devem acessar o site da Conitec: https://bit.ly/3vBVnPB

Sobre o Rendesivir

Em 12 de março de 2021, a ANVISA aprovou o registro de rendesivir, o qual é indicado para o tratamento da doença causada pelo coronavírus de 2019 (COVID-19) em adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de, pelo menos, 40 kg). De acordo com a bula brasileira, o medicamento somente será administrado para pacientes com pneumonia que precisam de oxigênio extra para ajudá-los a respirar, mas que não estejam sob ventilação artificial (quando são usados meios mecânicos para auxiliar ou substituir a respiração espontânea).

Sobre a Gilead

A Gilead Sciences é uma biofarmacêutica dedicada à pesquisa, desenvolvimento e comercialização de terapias inovadoras para prevenção, tratamento e cura de doenças potencialmente fatais, como HIV/Aids, hepatites virais, entre outras. Presente no Brasil desde 2013 com sede em São Paulo, a Gilead possui operações em mais de 35 países, com matriz em Foster City, Califórnia, nos Estados Unidos.

FONTE Gilead

SOURCE Gilead