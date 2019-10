ABIMAQ e Reed Exhibitions Brasil lançam feira internacional de tecnologia e processos para a indústria de embalagens

"A feira foi desenvolvida a partir de um pleito da própria indústria, que demandava um evento de ciclo bienal, com abrangência internacional, foco em tecnologia e inovação e geração de negócios. A PPW é um evento do setor para o setor", salienta o presidente executivo da ABIMAQ, José Velloso.

"A PPW foi pensada para atender a necessidade de um evento completo para os fabricantes e fornecedores de máquinas e dispositivos, equipamentos e componentes, processos e automação, e serviços para indústria de embalagens, propiciando um ambiente eficiente para as indústrias consumidoras realizarem negócios e conhecer as tendências do mercado. Em setembro, fizemos junto com a ABIMAQ um pré-lançamento para o grupo fundador do evento e, em uma manhã, 30% da feira foi comercializada. Isso demonstra que a PPW veio para atender, de fato, esse mercado", afirma Fernando Fischer, presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado.

Com expectativa de ocupar cerca de 35 mil m² de área de exposição, mais de 300 expositores nacionais e internacionais, especialmente de países como Itália e Alemanha, o evento deve receber 20 mil compradores de todo o Brasil e de países da América Latina.

O público visitante do evento será voltado para convertedores, envasadores e indústrias do setor alimentício e de bebidas, automotivo, construção civil, cosméticos, eletrônicos, eletrodomésticos, informática, farmacêutico, frigoríficos, gráfico, higiene e limpeza, metalúrgico, moveleiro, plástico, químico, refrigeração, tabaco, têxtil, ou seja, para todas as indústrias que precisam de tecnologia e inovação para a produção de embalagens.

"Proporcionaremos aos visitantes da PPW experiências que contribuirão para atingir os objetivos do evento, como conteúdo, rodadas de negócios, clube de compradores, entre outras. Os expositores poderão apresentar suas inovações em um ambiente propício e cuidadosamente preparado para negócios", salienta Paulo Octavio P. de Almeida, Vice-Presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado.

Feira para indústria 4.0

Para o empresário Ricardo Cilento, diretor da Azzure, empresa que desenvolve soluções voltadas para a movimentação de materiais e automatização de sistemas e que já confirmou participação na PPW, o evento terá um importante papel ao reunir as principais inovações para a chamada indústria 4.0. "Por ser bienal, as empresas poderão desenvolver mais inovações tecnológicas tanto para os processos industriais como para o que chamamos de 'fim de linha', que é tudo que envolve o produto depois de acabado. O parque de máquinas da indústria nacional e da América Latina precisa ser modernizado e faltava uma feira com esse perfil, que é justamente o que a PPW terá com a apresentação do que de melhor existe em máquinas com automação e robótica embarcadas", reforça Cilento, que é vice-presidente da Câmara Setorial de Máquinas para a Indústria Alimentícia, Farmacêutica e Refrigeração Industrial (CSMIAFRI), da ABIMAQ, que encabeçou o pleito pela feira.

Essa visão é reforçada por Judenor Marchioro, diretor da Robopac Brasil, empresa que desenvolve e comercializa máquinas para o posicionamento, enchimento, acondicionamento, encaixotamento, paletização e envolvimento por filme strech de vários produtos e que estará na primeira edição do evento. "Temos certeza de que a PPW será um evento altamente relevante tanto para empresas expositoras como visitantes e se posicionará como referência internacional em tecnologia e negócios", aponta Marchioro.

SERVIÇO

PPW – PACKAGING & PROCESS WEEK

Data: 15 a 18 de setembro de 2020

Local: São Paulo Expo

Sobre a ABIMAQ

A ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa cerca de 7.800 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de recursos humanos e modernização gerencial.

Sobre a Reed Exhibitions Alcântara Machado

A Reed Exhibitions é uma empresa líder mundial na organização de feiras e eventos com atuação em 38 países e 500 eventos distribuídos pelas Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia.

No Brasil, organiza mais de 40 feiras em todo o território nacional entre eventos de negócios e voltados ao consumidor final. Anualmente recebe mais de 5 mil expositores e mais de 1 milhão de compradores em seus eventos.

A Reed Exhibitions Alcântara Machado está comprometida com o desenvolvimento dos mercados em que atua e com a geração de negócios a toda a cadeia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1005738/Lancamento_PPW_Packaging_Process_Week.jpg

FONTE ABIMAQ e Reed Exhibitions Brasil

