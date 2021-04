Absen wybudował największe w Azji wirtualne studio 8K Ultra HD

SHENZHEN, Chiny, 7 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Wirtualne studio LED to nowa technologia, która w ostatnich latach znalazła się w centrum uwagi zarówno chińskiego jak i międzynarodowego rynku profesjonalnych produkcji filmowych. Integrując najnowszą technologię wyświetlaczy LED z systemem wirtualnych kamer i renderowania w czasie rzeczywistym, wirtualne studia LED wnoszą niezwykłe efekty do kinematografii. Dzięki mocnym stronom tej innowacji, Absen właśnie zbudował i uruchomił największe w Azji wewnętrzne panoramiczne stereoskopowe wirtualne studio LED, które wkrótce zostanie oddane do użytku.