Accélérer la transition vers des émissions nettes nulles de carbone : les leaders de l'industrie, du gouvernement et du monde universitaire s'unissent pour entrer dans l'ère du zéro carbone

Comment Taïwan devrait-elle mettre en pratique sa transition vers des émissions nettes nulles de carbone ? Des pistes ont été proposées par le secteur financier et le ministère des Affaires économiques.

TAIPEI, 31 mars 2023 /PRNewswire/ -- Business Today, une revue financière basée à Taïwan qui met l'accent sur le lien entre les facteurs ESG et l'industrie, a accueilli le 21 mars le 3e sommet international de Taïwan sur les facteurs ESG et le développement durable. Cet événement, qui avait pour thème « Adhérer à l'ère du zéro carbone », a rassemblé des leaders de l'industrie, du gouvernement et du monde universitaire pour trouver des solutions permettant à Taïwan de s'engager sur la voie du zéro carbone. La présidente Tsai Ing-wen a également prononcé un discours à cette occasion.

Accelerating the Transition to Net Zero! President Tsai Ing-wen: Given that it is an endurance race, the government will ensure that we will never have a power shortage, and that we will always have a stable electricity supply. (Photo by Business Today)

Dans son discours de bienvenue, Andy Liang, éditeur de Business Today, a déclaré : « Dans la nouvelle ère de la tarification du carbone, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ces projets ne sont certainement pas l'affaire du seul gouvernement. Outre le gouvernement, personne dans cette salle ne peut l'ignorer. »

Arun Majumdar, doyen de la Stanford Doerr School of Sustainability, a fait part de son analyse scientifique selon laquelle la probabilité de conditions météorologiques extrêmes en été a été multipliée par un facteur de 10 à 100 au niveau mondial. Bien que plusieurs pays et régions s'accordent sur l'urgence de réduire les émissions de carbone, personne ne sait exactement comment y parvenir.

Dans le domaine de la finance, Joseph N.C. Huang, président de la E.SUN Commercial Bank, a déclaré que la finance crée la civilisation et constitue un moteur essentiel de la durabilité. Elle permet également aux banques de modifier leurs objectifs et stratégies à long terme, comme le développement d'une finance durable pour aider les entreprises à mieux gérer leurs risques ESG à l'avenir.

En ce qui concerne la manière d'améliorer l'utilisation de l'eau, Jason Huang, directeur national de Stantec Consulting Services à Taïwan, a présenté six initiatives visant à garantir la résilience et la durabilité des projets d'eau urbaine, notamment le développement d'un système circulaire, le renforcement de la résilience grâce à la récupération de l'eau, la coexistence avec l'eau, le maintien de la sécurité de l'eau dans la production alimentaire, l'application de solutions technologiques intelligentes aux défis liés à l'eau et la facilitation de l'accès à l'eau pour tous.

La structure respectueuse de l'environnement la plus connue à Taïwan est le jardin Agora (alias Tao Zhu Yin Yuan) construit par Core Pacific Group. C'est le premier et le seul bâtiment résidentiel au monde à figurer dans la liste des neuf bâtiments les plus influents de CNN. Doté d'une couverture végétale de 246 %, le projet peut absorber jusqu'à 130 tonnes de carbone par an et irriguer les arbres environnants grâce aux précipitations excédentaires, ce qui en fait un bâtiment à faible émission de carbone. Son fondateur et président, Sheen Ching-Jing, a commenté : « Nous ne construisons pas des habitations avec l'intention de recycler rapidement, car nous pensons que chacun a la responsabilité de protéger l'environnement. »

Vincent Y.S. Chen, vice-président principal et directeur financier de Chunghwa Telecom, a expliqué les objectifs de cet opérateur taïwanais : réduire de moitié ses émissions de carbone d'ici 2030, passer à 100 % d'énergies renouvelables d'ici 2040 et parvenir à des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050. Selon la tarification interne du carbone de Chunghwa Telecom, la taxe carbone est de 50 dollars par tonne, soit l'une des plus élevées sur le marché mondial des télécommunications, ce qui témoigne de la détermination de Chunghwa Telecom à rester à l'avant-garde.

Joe Chen, responsable de la responsabilité sociale des entreprises chez Deloitte à Taïwan, a expliqué que l'économie taïwanaise est dominée par les petites et moyennes entreprises (PME). L'établissement de normes universelles au sein d'une même industrie et la modification des modèles de service ou des stratégies commerciales entre les industries peuvent aider les entreprises à collaborer pour résoudre les problèmes à l'avenir.

Le président de Semisils Applied Materials, Arthur Ho, a affirmé : « Il n'y a pas de déchets dans le monde, seulement des ressources mal placées. » Cette société recycle les déchets de mortier de silicium des semi-conducteurs en les convertissant en dioxyde de silicium et en hydrogène, et bâtit un écosystème d'économie circulaire du silicium dans lequel l'hydrogène peut être fourni aux usines pour la production d'électricité tandis que le dioxyde de silicium est transformé en matières premières pour la commercialisation. Il est possible de réduire à zéro les émissions de carbone en faisant bon usage des déchets.

Nombreux sont ceux qui considèrent le carbone comme une dépense, mais ces entreprises offrent un exemple très concret de la manière d'aborder l'ère du zéro carbone en transformant le carbone en un actif.

