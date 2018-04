Accuray amène les patients au cœur des innovations dans le traitement du cancer à l'ESTRO 37

Accuray Incorporated (Nasdaq : ARAY) a annoncé aujourd'hui sa présence au 37e congrès annuel de la Société européenne de radiothérapie et d'oncologie (ESTRO) qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 20 au 24 avril 2018 pendant lequel la société présentera ses systèmes de radiothérapie et logiciels à environ 3 000 professionnels de la radiothérapie réunis pour découvrir les dernières avancées en la matière. Accuray accueillera les visiteurs au stand n° 1700 pour discuter des nouvelles approches en radiothérapie et des améliorations que ses systèmes innovants CyberKnife® et Radixact® et ses logiciels de pointe offrent aux cliniciens ainsi qu'à leurs patients.

« Cette année, Accuray a choisi d'évoquer un sujet ancré dans sa culture d'entreprise et fidèle à son nouveau positionnement, à savoir : "Les patients au cœur des innovations dans le traitement du cancer". Il ne s'agit pas d'un simple slogan. C'est la philosophie que nous incarnons, qui guide nos activités et qui nous différencie. La complexité croissante de la lutte contre le cancer nous pousse à explorer sans cesse de nouvelles pistes de réflexion et à créer des outils inédits pour offrir aux patients des résultats sans précédent », a indiqué le Dr Lionel Hadjadjeba, Vice-Président Senior et Chief Commercial Officer chez Accuray.

Evénements importants : Stand Accuray n° 1700

Riche d'une longue expérience en matière d'innovation, Accuray adopte une démarche originale pour mettre en avant les fonctionnalités et les avantages de ses produits. La société décernera également un nouveau prix récompensant les avancées qu'un client aura réalisées grâce aux produits Accuray.

21 avril 2018 à 9 h 30 : présentation de l'hologramme, « viRTual - Quand l'art rencontre la science ».

21 avril 2018 à 14 h 10 : annonce des premiers prix annuels sde l'innovation Accuray remis à l'ESTRO.

Accuray à l'ESTRO 37 : Progrès en matière de logiciels

: optimiseur ultra-rapide qui simplifie la création des plans de traitement, améliore la qualité et permet d'obtenir une bien meilleure efficacité des temps de traitement. Les résultats préliminaires indiquent que la technologie VOLO accélérera considérablement le processus d'optimisation, tout en réduisant la durée de traitement totale. CTrue™ IR (reconstruction itérative) pour le S ystème Radixact : nouveau logiciel de reconstruction de la tomodensitométrie embarquée utilisée dans le guidage par imagerie accroit le contraste des tissus mous et atténue le bruit, de façon à optimiser la qualité d'image tout en maintenant la même faible dose d'imagerie et la même vitesse de reconstruction que les versions précédentes. Le « workflow » patient gagne en efficacité, et permet de délivrer plus rapidement des traitements précis chez davantage de patients.

Témoignage d'experts en radiothérapie sur les technologies Accuray

Les participants au congrès de l'ESTRO sont invités à venir écouter une multitude de présentations. Au programme : un symposium et plusieurs présentations AERO™ (Accuray Exchange in Radiation Oncology) pour s'informer sur divers sujets visant à faire progresser la pratique clinique et à améliorer les résultats pour les patients.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les présentations organisées chaque jour ou ici pour voir le programme du symposium.

Symposium Accuray : samedi 21 avril, de 13h15 à 14h15, salle 116 Le Pr Veronica Dell'Acqua, de l'Institut Européen d'Oncologie (IEO) à Milan (Italie) , expliquera comment le Système TomoTherapy ® permet d'améliorer la qualité des traitements du cancer du sein. Le Dr Maaike Milder , de l'hôpital Erasmus à Rotterdam (Pays-Bas), fera part de son expérience de la plateforme CyberKnife ® dont elle se sert pour minimiser les marges et optimiser la précision.



Présentations AERO : du 21 au 23 avril

Ces présentations se tiendront quotidiennement sur le stand Accuray pendant toute la durée du congrès. Les participants auront l'occasion d'aborder divers sujets avec des experts du secteur, notamment : faisabilité de la gestion des mouvements en temps réel sur le Système Radixact®, astuces et conseils pour le traitement du cancer localisé de la prostate avec le Système CyberKnife, astuces et conseils pour la planification du traitement du cancer du sein avec TomoDirect™, re-traitement avec l'option de re-traitement PreciseRTX™, et radiothérapie adaptative à l'aide du logiciel PreciseART™.

À propos d ' Accuray

Accuray Incorporated (Nasdaq : ARAY) est une société spécialisée en radiothérapie qui met au point, fabrique et commercialise des solutions de traitement innovantes et précises, qui font référence en matière d'efficacité des soins et qui assurent aux patients une espérance et une qualité de vie meilleures. Les technologies de pointe développées par la société sont conçues pour l'administration de l'intégralité des traitements par radiothérapie et radiochirurgie. Pour de plus amples informations, consultez notre site http://www.accuray.com ou retrouvez-nous sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

