Accuray wird auf der ESTRO 37 Innovationen in der Krebstherapie vorstellen, bei denen der Patient im Mittelpunkt steht

Accuray Incorporated (Nasdaq: ARAY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem 37. Kongress der European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) in Barcelona, Spanien, die Vorteile seiner Strahlentherapiesysteme und Softwarelösungen vorstellen wird. Der Kongress findet vom 20. - 24. April 2018 statt. Mehr als 3.000 Fachleute der Radioonkologie werden erwartet, die hier zusammenkommen, um Informationen und Erkenntnisse zu den neuesten Entwicklungen in der Strahlentherapie zu erhalten. Accuray wird an Stand 1700 zum Austausch von Informationen über neue Behandlungsansätze anzutreffen sein und Gelegenheit für Gespräche bieten, wie die innovativen Systeme CyberKnife® und Radixact® und die hoch entwickelten Softwarelösungen des Unternehmens zur Verbesserung der Behandlungserfahrungen von Klinikern und deren Patienten bei der Strahlentherapie beitragen können.

"In diesem Jahr hat Accuray ein Thema ausgewählt, welches in der Unternehmenskultur verankert ist und unsere neue Unternehmenspositionierung zum Ausdruck bringt: ‚Innovationen in der Krebstherapie, bei denen der Patient im Mittelpunkt steht.' Der Patient im Mittelpunkt, patient-first, ist nicht nur ein Slogan. Er unterstreicht, wer wir sind, was wir tun und was uns von anderen unterscheidet. Da der Kampf gegen den Krebs immer komplexer wird, werden wir ständig neue Denkweisen einbringen und neue Instrumente einführen, um bei den Patientenergebnissen ein völlig neues Niveau zu erreichen," so Lionel Hadjadjeba, M.D., Senior Vice President und Chief Commercial Officer bei Accuray.

Besondere Veranstaltungen: Accuray-Stand 1700

Mit einem neuen Ansatz der Vorstellung von Produkteigenschaften und -vorteilen und einer neuen Auszeichnung für die durch seine Produkte erreichten Kundenvorteile baut Accuray seine von Innovation geprägte Geschichte weiter aus.

21. April 2018, 9:30 Uhr: Vorstellung der Hologramm-Technologie, "viRTual - Where Art Meets Science"

21. April 2018, 14:10 Uhr: Bekanntgabe der ersten jährlichen Accuray-ESTRO-Innovationspreise

Accuray-Highlights auf der ESTRO 37: Fortschritte im Bereich Softwarelösungen

VOLO™-Technologie für das CyberKnife-System : Ein hochmoderner Optimizer, der den Erstellungsprozess von Behandlungsplänen erleichtert, die Planqualität verbessert und eine effizientere Abstimmung zwischen Behandlungszeit und Planqualität ermöglicht. Vorläufige Daten weisen darauf hin, dass die VOLO-Technologie sowohl eine wesentliche Reduzierung der Optimierungszeit als auch eine Reduzierung der gesamten Behandlungszeit ermöglicht. Eine in der Entwicklung stehende Technologie für das CyberKnife-System - nicht für den Verkauf verfügbar



: Ein hochmoderner Optimizer, der den Erstellungsprozess von Behandlungsplänen erleichtert, die Planqualität verbessert und eine effizientere Abstimmung zwischen Behandlungszeit und Planqualität ermöglicht. Vorläufige Daten weisen darauf hin, dass die VOLO-Technologie sowohl eine wesentliche Reduzierung der Optimierungszeit als auch eine Reduzierung der gesamten Behandlungszeit ermöglicht. CTrue™ IR (Iterative Rekonstruktion) für das Radixact-System : Diese neue Bildsteuerungssoftware verbessert den Weichteilkontrast, bietet Geräuschreduzierung und verbesserte Bildqualität, unter Beibehaltung der gleichen niedrigen Bildgebungsdosis und schnellen Rekonstruktionszeit der früheren Softwareversionen. Aufgrund der vereinfachten, schnelleren und präzisen Behandlung einer größeren Anzahl von Patienten sind auch die Patienten-Workflows effizienter.

Spezialisten der Radioonkologie im Erfahrungsaustausch über Accuray-Technologien

ESTRO-Teilnehmer sind zur Teilnahme an verschiedenen Schulungsangeboten eingeladen. Während des Kongresses bieten ein Symposium und zahlreiche AERO™-Tagungen (Accuray Exchange in Radiation Oncology) Informationen zu einem Themenspektrum zur Verbesserung der klinischen Praxis und Patientenergebnisse.

Klicken Sie hier, um weitere Information zu den Tagungen und für unser Symposien hier zu erhalten.

Accuray-Symposium: Samstag, 21. April, von 13:15 Uhr bis 14:15 Uhr in Raum 116 Prof. Veronica Dell 'Acqua, European Institute of Oncology (IEO), Mailand (Italien) trägt vor, wie die Qualität von Brustkrebsbehandlungen mit dem TomoTherapy ® -System verbessert werden kann. Dr. Maaike Milder , Erasmus MC, Rotterdam (Niederlande) teilt ihre Erfahrungen mit der CyberKnife ® -Plattform bei der Reduzierung von Randbereichen und der Optimierung von Präzision und Genauigkeit.



AERO-Tagungen: 21. April - 23. April

Während des Kongresses finden täglich interaktive Tagungen am Accuray-Stand statt. Teilnehmer haben die Möglichkeit einer Beteiligung an Diskussionen mit Branchenexperten zu einer Vielzahl von Themen: Machbarkeit von Echtzeit-Bewegungsmanagement mit dem Radixact®-System, Tipps und Tricks bei der Behandlung von lokalisiertem Prostatakrebs mit dem CyberKnife-System, Tipps und Tricks bei der Behandlungsplanung von Brustkrebs mit TomoDirect™, Nachbehandlung mit der Nachbehandlungsoption PreciseRTX™ und adaptive Strahlentherapie mit der Software PreciseART™ Adaptive Radiation Therapy.

