Acessórios que valem a pena ter no carro, segundo o Portal Novo Carro

CURITIBA, Brasil, 4 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Ter um carro completo é o desejo de muitas pessoas. Mas, já parou para ver que muitos acessórios que existem no carro não são tão importantes assim. Que é apenas uma questão de apego ou gosto? E isso pode influenciar muito o valor final do carro. É por isso que nesse artigo o site Novo Carro vai mostrar quais são os acessórios mais importantes em um carro. Dessa forma fica mais fácil escolher os modelos de carros e saber quais itens são indispensáveis.

Bancos de couro

O banco de couro é um acessório muito importante em um carro. Ele além de deixar o ambiente interno mais moderno, oferece também um conforto extra a todos os seus usuários. Esse tipo de banco também é melhor para fazer a limpeza e manutenção. Mas, é preciso fazer a manutenção de forma correta também. Normalmente, o banco de couro é um opcional do modelo de muitos carros. E vale muito apena pagar por esse adicional que custa de R$1.600 a R$2.500. Esse é um valor dentro da média, mas pode variar se a colocação for fora da concessionária além de poder afetar a garantia do carro. Por isso, o mais indicado é fazer essa colocação dentro da fábrica.

Câmera de ré

A câmera de ré é indispensável para ajudar na direção do carro e oferecer melhores condições de direção para o condutor. Normalmente, esse item vem como opcional com outras peças e acaba aumentando o valor da colocação. O mais indicado é colocar essa peça em lojas fora de fábrica. Além de não alterar a garantia do carro, o valor fica de R$50,00 a R$70,00. Para colocar essa peça é muito simples e rápido. A câmera de ré ajuda muito na hora de estacionar o carro, principalmente para os iniciantes. Ela também ajuda quando o motorista estiver em um fluxo maior de carro.

Vidros elétricos

Os vidros elétricos são a preferência entre a maioria dos motoristas. Além de ser um toque de modernidade, ele também facilita muito no dia a dia pela sua praticidade. Ele também vem como opcional e seu valor pode variar muito em R$150,00 a R$500,00. O ideal é que os condutores levem o carro na autorizada e faça esse serviço por lá. Ele costuma ser bem prático.

Central multimídia

A central multimídia é um item que ninguém costuma abrir mão. Ele traz muitos recursos modernos para os condutores e todos os ocupantes do carro. Uma central multimídia completa sempre vai vir como opcional e pode ter valor bem variado. Se for colocado pela fábrica o valor pode ser de R$1.800 a R$3.000. Pode ser considerado meio salgado, mas esse valor não muda muito de uma marca para outra. Quem desejar economizar, pode instalar essa central em uma loja de autopeças e esse valor é reduzido para R$1.000. Mas, existem muitos riscos de o carro perder a garantia de fábrica. Cabe o usuário saber se compensa ou não.

Alarme

O alarme também é um item indispensável hoje em dia. Principalmente, tratando-se da segurança dos usuários de carros. A maioria dos carros vem com o alarme dentro da lista de acessórios. Dificilmente eles vêm como opcional, mas existem alguns modelos que podem surpreender em relação a isso. Caso algum consumidor queira colocar o alarme pela própria fabricante, ele precisa desembolsar de R$300,00 a R$500,00. Para baratear esse custo, é melhor contratar um kit de acessórios. Caso queira fazer a instalação dessa peça em uma autopeça, o valor pode ser de R$200,00 e isso pode por em risco a garantia do carro também.

Como visto acima, esses itens são os mais importantes para ter em um carro!

