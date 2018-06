Acrescentada a versão em português do Brasil do jogo "Captain Tsubasa: Dream Team"

TÓQUIO, 13 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- A KLab Inc., líder em jogos on-line para dispositivos móveis, anunciou a adição oficial da versão completamente em português do Brasil do jogo Captain Tsubasa: Dream Team na quarta-feira, 4 de junho (UTC + 9). Os jogadores da versão global do jogo têm agora a opção de jogar em oito idiomas.

Screenshot taken during development - Captain Tsubasa

Desde que a versão global de Captain Tsubasa: Dream Team foi lançada em dezembro de 2017, o jogo conta com crescente popularidade na comunidade internacional de jogos. Do outro lado do mundo, no Brasil, famoso por seu futebol de classe superior e amor pelo jogo, ao longo dos anos, a série Captain Tsubasa tem atraído muito a atenção dos fãs. Hoje, a KLab acrescentou a versão do jogo em português do Brasil, a fim de dar aos fãs locais de Captain Tsubasa e à comunidade de fãs de futebol em geral a oportunidade de experimentar o jogo em seu idioma nativo.

Shun Fujiyoshi, produtor executivo do jogo Captain Tsubasa: Dream Team, declarou: "Ficamos felizes e honrados pela onda internacional de apoio ao Captain Tsubasa: Dream Team. Muitos personagens memoráveis da história original são oriundos da América do Sul. Nós queríamos dar aos fãs que vivem nestes países a oportunidade de interagir mais profundamente com o jogo, e estou satisfeito porque conseguimos proporcionar esta experiência em seus idiomas nativos. A KLabGames continuará se esforçando para oferecer a melhor experiência de jogo possível para jogadores globais do mundo inteiro".

Sobre Captain Tsubasa

Criado por Yoichi Takahashi, Captain Tsubasa é uma história em quadrinhos japonesa (mangá) sobre futebol. Desde sua estreia em 1981 na antológica mangá Weekly Shonen Jump da editora Shueisha, a série se tornou uma lenda que inspira e encanta há décadas inúmeros fãs de futebol do mundo inteiro.

Mesmo após o fim da série inicial, a história continuou a evoluir com novas obras, destacando o crescimento e desenvolvimento de Tsubasa Ozora, o personagem principal. A popularidade da série continua a crescer, com Captain Tsubasa Rising Sun aparecendo atualmente na Grand Jump, antológica mangá da Shueisha.

A série já vendeu mais de 70 milhões de volumes apenas no Japão. A popularidade do Captain Tsubasa estende-se além das fronteiras, e já foi traduzida e publicada em 20 idiomas no mundo inteiro, encontrando fãs e ganhando os corações dos amantes do futebol ao redor do mundo.

