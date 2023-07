Adare Pharma Solutions annonce la cession de Adare Biome, pionnier des postbiotiques, à dsm-firmenich

PHILADELPHIE, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Adare Pharma Solutions, une CMO internationale axée sur la technologie et spécialisée dans les médicaments administrés par voie orale, a annoncé aujourd'hui la finalisation de la cession de son unité commerciale Adare Biome, pionnière dans le développement et la fabrication de postbiotiques, à dsm-firmenich, une entreprise innovante dans le domaine de la nutrition, de la santé et de la beauté. La transaction représente une valeur d'entreprise de 275 millions d'euros, soit un multiple de l'EBITDA estimé à 18 fois en 2023.

Tom Sellig, PDG d'Adare Pharma Solutions, a commenté l'opération : « dsm-firmenich représente la société idéale pour ce qui est de faire passer Adare Biome à la vitesse supérieure et réaliser le potentiel de croissance des postbiotiques. Ils disposent de l'infrastructure nécessaire, ainsi que de solides capacités scientifiques et commerciales, pour transposer à plus grande échelle les résultats de la recherche scientifique que nous avons obtenus au fil des ans. Cette cession fournira à Adare Pharma Solutions des ressources supplémentaires pour notre activité principale de CMO et nous permettra de renforcer notre position en tant que partenaire d'externalisation de classe mondiale pour l'industrie pharmaceutique. »

dsm-firmenich a l'intention d'étendre la disponibilité de Lactéol®, le complément postbiotique en vente libre d'Adare Biome pour soulager les troubles intestinaux, par le biais de son unité B2C, i-Health. La poursuite du développement des ingrédients postbiotiques B2B ouvrira des perspectives dans les domaines des compléments alimentaires, de la nutrition infantile, de la nutrition médicale et de l'amélioration de l'alimentation des personnes sous-alimentées. L'acquisition d'Adare Biome permettra également à dsm-firmenich de se positionner en tant que leader sur le marché en plein expansion de la gestion du microbiome pour les animaux de compagnie et d'élargir sa gamme de produits de santé animale, pour lesquels la stabilité des postbiotiques signifie qu'ils peuvent être incorporés dans des solutions d'alimentation prémélangée.

Philip Eykerman, président de dsm-firmenich chargé de la santé, de la nutrition et des soins, a déclaré : « En tant que chef de file mondial en matière de recherche et de fabrication de produits postbiotiques et forte de plus d'un siècle d'expérience en matière de recherche scientifique dans son domaine, Adare Biome répond parfaitement aux besoins de dsm-firmenich et viendra compléter trois de nos quatre unités commerciales. Les équipes d'Adare Biome contribueront grandement à la mise en œuvre de notre stratégie « Health from the Gut » (la santé passe par l'intestin) et nous permettront d'accélérer la création de produits biotiques de nouvelle génération afin de soutenir la santé des personnes et des animaux. Nous sommes heureux d'accueillir les gens d'Adare Biome dans la famille de dsm-firmenich et nous sommes ravis des nouvelles possibilités auxquelles nous pourrons accéder grâce à ce changement, car la forte présence de dsm-firmenich à l'échelle mondiale et son rayonnement sur les marchés locaux nous permettront de proposer les produits Adare Biome à nos clients et de donner accès de manière plus rapide et efficace aux avantages éprouvés des produits postbiotiques à un plus grand nombre de personnes dans le monde. »

À propos d'Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions est une CMO mondiale, axée sur la technologie, qui fournit une expertise en matière de développement de produits jusqu'à la fabrication commerciale, en mettant l'accent sur les formes de dosage orales pour l'industrie pharmaceutique. Les plateformes technologiques spécialisées d'Adare permettent de masquer le goût, de contrôler la libération, d'améliorer la solubilité et d'offrir des solutions de dosage centrées sur le patient. Forte de son expérience dans le domaine de l'administration de médicaments, Adare a mis au point et fabriqué plus de 65 produits vendus à des clients dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.adarepharmasolutions.com .

À propos de dsm-firmenich

En tant qu'innovateurs dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la beauté, dsm-firmenich réinvente, fabrique et combine des nutriments, des arômes et des parfums vitaux pour permettre à la population mondiale croissante de s'épanouir. Grâce à notre gamme complète de solutions, à nos ingrédients naturels et renouvelables ainsi qu'à nos capacités scientifiques et technologiques renommées, nous nous efforçons de créer ce qui est essentiel à la vie, désirable pour les consommateurs et plus durable pour la planète. dsm-firmenich est une société helvético-néerlandaise, cotée sur Euronext Amsterdam, présente dans près de 60 pays et affichant un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros. Avec une équipe mondiale diversifiée de près de 30 000 employés, notre société, comme son slogan « we bring progress to life™ » l'indique, fait vivre le progrès chaque jour, partout, pour des milliards de personnes.

www.dsm-firmenich.com

