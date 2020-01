Agência Fullgaz amplia atuação nacional e inova na sua oferta de serviços e soluções

"Nossa determinação sempre foi ser simples nas relações com clientes e fornecedores, construir um caminho de confiança e fazer de cada desafio uma oportunidade de criar soluções que fizessem sentido ao cliente e seu público. Em 20 anos, temos orgulho de ter uma sólida responsabilidade institucional, de reter talentos regionais, de montar parcerias e criar estratégias e campanhas que entregam resultado, além de um ambiente descontraído e uma estrutura física que se iguala aos criativos norte-americanos", diz Elan Correia, fundador da Fullgaz, que em 2019 participou de vivência criativa e imersão no Vale do Silício.

"Somos 30 profissionais que têm um propósito muito grande, que é inserir a sua marca na vida das pessoas, e por isso, nossos trabalhos têm alma e muita entrega", completa.

Em novembro de 2019, a Fullgaz recebeu dois prêmios Top de Marketing e Vendas da ADVB/SC, a maior e principal premiação do segmento no estado, reconhecimento aos diferenciais, excelência e busca por resultado.

Criatividade e resultados

A Fullgaz foi premiada na categoria Comunicação, com o case REQUEIJÃO TIROL, DELICIOSO EM TODAS AS VERSÕES - uma campanha 360º desenvolvida para a Lacticínios Tirol que promoveu a sua linha de requeijões, com resultados expressivos no posicionamento da linha de derivados, agregando valor à marca dentro do segmento, e mais do que isso, crescimento expressivo em vendas dos produtos da linha. O segundo prêmio recebido pela agência foi o reconhecimento de um projeto próprio, o CIRCUITO GAZ, criado pela Fullgaz em 2018 como um evento diferenciado que consiste em um circuito de palestras que rodou Santa Catarina em 2018 e 2019, com foco no desenvolvimento pessoal e inteligência emocional, com excelente público em todas as suas edições.

Em 2020, o evento continua percorrendo todo o estado, em uma edição com novo posicionamento e grandes palestrantes nacionais: Eduardo Maróstica, Jean Patrick e Chris Flores. "Mais que fazer publicidade e gerar valor aos produtos, fazemos nosso cliente ter relevância e promover a melhor experiência ao consumidor. Nosso desafio diário é ser criativo, pensar em soluções que ultrapassem as expectativas do cliente e traga resultados efetivos", explica Elan Correa.

Para 2020, a meta é crescer mais de 50% em clientes e romper ainda mais as fronteiras com parcerias estratégicas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083865/Elan_Correia___diretor_da_Fullgaz.jpg?p=original

FONTE Agência Fullgaz

SOURCE Agência Fullgaz