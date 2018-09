Agima Cosméticos abre expansão da marca no varejo e busca novos distribuidores na Beauty Fair 2018

A Agima Cosméticos ganha notoriedade no setor de beleza e dentro do varejo. Nos seus 25 anos de tradição no mercado, conquistou um amplo relacionamento no varejo dentro do estado de São Paulo, abrindo agora, proposta para expansão da marca em outros estados brasileiros.

A empresa possui foco no atendimento personalizado, pensando em todas as classes sociais e oferecendo produtos de qualidade, mas também acessíveis ao mercado geral, sendo este um dos motivos de ser uma marca de referência e destaque.

Célia Muraca, CEO da Agima Cosméticos, conta que estão abrindo portas para consumidores, distribuidores e lojas que estão a procura de produtos com sustentabilidade, para o retorno do investimento.

"Nosso intuito na feira é encontrar novos vendedores e distribuidores para os nossos produtos, para assim, expandir a marca em todo o Brasil. Hair Spray Fixing é a mistura do moderno com a essência e talento clássico".

O clássico nunca sai de moda, tema da próxima campanha que define a marca de sucesso e a qualidade do produto que esta há décadas no mercado, fazendo sucesso e gerando novos empregos sustentáveis.

AGIMA COSMÉTICOS



SITE - www.agimacosmeticos.com.br



Localização do stand na Beauty Fair - Rua: 15/ 497C.

IMPRENSA - G.O.D ASSESSORIA - (11) 4057-4397

(Foto: http://www2.prnewswire.com.br/imgs/pub/2018-09-05/original/4458.jpg)

FONTE Agima Cosméticos

Related Links

http://www.agimacosmeticos.com.br