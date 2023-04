Alarmtek lança primeiro sistema de abertura de cofres por reconhecimento facial para bancos

A solução integra software, sistema de abertura biométrico e destruição de cédulas

SÃO PAULO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Alarmtek, especialista no desenvolvimento de sistemas de segurança com videomonitoramento, alarme, gases e geradores de neblina, acaba de lançar o primeiro controle de cofres inteligentes com dispositivo de destruição de cédula para a autodefesa de valores. A solução está integrada aos equipamentos da GAVEA, líder nacional de fabricação de cofres com esta tecnologia.

"A junção da robustez dos cofres da GAVEA com mecanismos únicos de entintamento e destruição de cédulas aliados aos controles automáticos, software e sistema de abertura por reconhecimento facial resultou em produto inquestionavelmente sem concorrentes e no mais alto patamar de segurança e autodefesa de valores do mercado", comemora o CEO da Alarmtek, Rogério Camargo.

A fechadura eletrônica inteligente com biometria facial e senha randômica, Smart Safe ainda conta com três modos de operação: randômico, estático ou ambos, além do modo coação e pânico. Com monitoramento em tempo real dos eventos gerados do cofre, ainda permite a auditoria completa com a identificação do usuário com data e hora. O lançamento da Alarmtek chega ao mercado com o Gerador de Neblina modelo ATK3000 integrado.

A Smart Safe vai além do uso em cofres, ela ainda poderá ser utilizada em ambientes que necessitam de controle de acesso, como galpões logísticos, joalherias, transportadoras de valores.

Sobre a Alarmtek

Há mais de 20 anos a empresa atua em tecnologia de segurança e automação. É especializada em sistemas autônomos de autodefesa e integrações de sistemas em plataformas de alta performance com milhares de conexões em múltiplos sites. Mais informações: http://alarmtek.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058161/Prancheta_4.jpg

FONTE Alarmtek

SOURCE Alarmtek