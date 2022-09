Aldesa fortalece sua presença no Peru com novo contrato de construção

MADRI, Espanha, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Aldesa, por meio de sua subsidiária Aldesa Perú S. A. C., assinou um novo contrato para executar a segunda fase do projeto de construção da nova sede da seguradora Mapfre em Lima, no Peru. O grupo já havia sido responsável pela primeira fase dessa construção, incluindo a preparação do solo, entre outras tarefas.

Infographic showing the new Mapfre headquarters in Lima, Peru.

Sob este segundo contrato, a Aldesa construirá um edifício de oito andares mais um terraço na cobertura e cinco andares subterrâneos em um terreno de 988 m2. Escritórios, estacionamentos e serviços complementares, como salas de reunião, refeitórios, salas de atendimento para instalações, banheiros e áreas comuns, serão alguns dos espaços disponibilizados nas novas instalações corporativas.

Esta não é a primeira vez que a Aldesa lidera um projeto para o mesmo cliente na América Latina. Especificamente, em 2013, o grupo foi responsável pela construção da torre Mapfre, um edifício de cinco andares, em uma área de 10 mil m2, que está localizado na Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas da capital mexicana.

Com mais de 50 anos de experiência no setor de infraestrutura, a Aldesa continua a fortalecer sua presença na América Latina com novos contratos. Além desse contrato no Peru, a Aldesa também celebrou outros contratos, como a reabilitação e manutenção de uma seção de 184 km da rodovia Circuito nº 5, no Uruguai, avaliada em 304 milhões de euros, e um projeto de obras de metrô em Coahuila, no México, por 13 milhões de euros. Na Europa, a Aldesa continua a ser uma referência com a concessão de uma nova seção da ferrovia Corredor Atlântico na Espanha por 27,4 milhões de euros, e um projeto na Polônia no setor de petróleo e gás avaliado em 30 milhões de euros, entre outros.

FONTE Aldesa

