AML realiza evento para convidados e lança nova marca ao mercado

Nos últimos meses, em um longo processo de estudo do mercado a AML compreendeu a importância de analisar a marca e os objetivos da empresa, a fim de acompanhar as demandas dos clientes e as principais tendências da área.

"O projeto de rebranding mostra que a AML está atenta às inovações do mercado. Por isso, reposicionar-se neste momento de crescimento da empresa foi muito importante para nos afirmamos como especialistas em Inteligência Financeira e Reputacional", afirma a CEO da empresa, Sandra Buck.

De acordo com a gerente de Marketing da AML, Juliana Frediano, a marca é um dos ativos mais importantes da empresa e deve representar os seus valores. "O processo de rebranding está ligado à construção do valor da marca no mercado, que é o maior bem das instituições".

O evento iniciou com Buck apresentando a nova marca da empresa, seu novo portfolio e objetivos desta nova fase. "Queremos alcançar novos mercados, por isso, decidimos manter apenas o nome AML (Anti Money Laundering)".

A palestra de Deltan Dallagnol

Em sua fala, Deltan Dallagnol, procurador do MPF, fez um recorte histórico de várias operações em que participou e ressaltou a importância da Lava Jato. Para ele, "sem o apoio da sociedade, jamais conseguiríamos avançar contra pessoas tão poderosas".

Discursou também sobre a importância dos profissionais que atuam em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance. Ao citar casos famosos de investigações contra criminosos e políticos, mencionou a importância de persistir e acreditar que estamos avançando para a construção de um país melhor. A noite se encerrou em um tom de otimismo e esperança, convocando todos os cidadãos a mudar o Brasil nas urnas em outubro deste ano.

