Ana Saragoça, especialista em Social Media, comenta sobre boatos de mudança de algoritmos do Instagram para 7% de exibição

No dia 4/04/2018, após atualizações da plataforma, o Facebook (mesma rede do Instagram) reafirmou como funcionam os critérios do algoritmo já há alguns anos sem exibição cronológica. Conheça algumas métricas e se adeque através de estratégias de conteúdos relevantes:

Como são exibidos posts no Feed de Notícias do Instagram?

Se você segue 1000 pessoas, é impossível que a rede mostre todos os posts de todas as páginas que acompanha. Por isso, o objetivo do Feed é conectar as pessoas às histórias mais relevantes para elas.

1- RELACIONAMENTO

Primeiramente, o Instagram (e o Facebook) privilegia conteúdos das pessoas mais importantes para você, aquelas com quem já conversa ou interage bastante, em geral, amigos e familiares.

2- SEGMENTOS DE INTERESSE (saúde, viagem, esporte...)

Você e seu amigo podem seguir as mesmas páginas e, mesmo assim, terem exibição diferente no Feed de Notícias. Explicando melhor: se ele interage mais com publicações "fitness", serão exibidos perfis semelhantes a esses.

3- USABILIDADE DO USUÁRIO

A exibição também dependerá da frequência de acesso ao Instagram. Se é alguém que utiliza muito a rede social, conseguirá visualizar mais postagens, inclusive, as mais recentes.

Páginas apresentando conteúdos informativos, interação dos seguidores, compartilhamentos das publicações, comentários, engajamento nos Stories alcançam, sim, maior relevância, e não existe limite de alcance. À medida que conquistam mais seguidores o alcance diminui, e é necessária estratégia de conteúdo para manter o público engajado. Muitas vezes, é necessário investir em mídia patrocinada para melhores resultados ou, ainda, adotar novos modos de exibição oferecidos pela rede, como a Live ao vivo do Instagram.

Os usuários desejam seguir pessoas e marcas autênticas, nas quais percebam implícitos os valores e o fator humano. Ninguém abre rede social esperando receber oferta de eletrodoméstico, por exemplo. As marcas precisam adotar linguagem humana e saber criar inspirações e conteúdos educativos, de interesse do público final.

Referências relevantes do Facebook:

https://br.newsroom.fb.com/news/2016/06/construindo-um-feed-de-noticias-mais-relevante-para-as-pessoas/

https://br.newsroom.fb.com/news/2018/04/news-feed-fyi-combate-aos-pedidos-de-engajamento-mal-intencionados-no-facebook/

https://www.facebook.com/help/publisher/newsfeedguidelines

