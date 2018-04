Âncora cria novo núcleo de negócio voltado para os setores de infraestrutura

"Há cerca de cinco anos começamos a ser procurados por diversas empresas que buscavam soluções muito específicas e com altíssimo desempenho, algo que só a Âncora, com parque fabril próprio e respaldo de um laboratório de testes, poderia fazer no Brasil", conta Carlos Codima, sócio-diretor e responsável técnico da empresa. "Desde então, acabamos nos envolvendo em diversos projetos que exigiam cada vez mais uma equipe focada no desenvolvimento de novas soluções."

Uma dessas soluções foi um sistema de fixação que suporta até 60 toneladas e que vem sendo empregado no içamento das peças de concreto que compõem as torres eólicas. O sistema já foi aplicado em torres dos parques eólicos de São Bento do Norte, do Rio Grande do Norte, na subestação Gentio do Ouro II, no Piauí, e na subestação Morro do Chapéu II, na Bahia, entre outros.

Outra solução, com patente internacional, foi desenvolvida inicialmente para o setor de telefonia móvel. "Havia uma demanda por um sistema de fixação que possibilitasse a instalação de várias antenas em cada torre", conta. "Um dos desafios do projeto foi desenvolver um chumbador que pudesse ser usado em superfícies de difícil acesso ao lado oposto, que impossibilitam o uso de parafusos e porcas. Esse chumbador, registrado e patenteado como CODBOLT®, vem sendo utilizado por diversas operadoras em todo o País, e já ganhou outras aplicações, inclusive com homologações em andamento para atender outros países.

O laboratório da Âncora é o único da América Latina apto a fazer testes específicos para sistemas de fixação aplicados na construção civil, avaliando resistências mecânicas e atmosféricas. "Temos o selo ISO 9000 e já estamos em processo de obter o credenciamento do Inmetro", conta Codima. "Isso faz total diferença nos projetos que executamos, garantindo a confiabilidade de desempenho dos produtos que desenvolvemos", destaca.

