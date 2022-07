AORUS ELITE ist das beste Motherboard für ein Upgrade

Es hat sich gezeigt, dass die meisten Spieler Wert auf hohe und stabile Bildwiederholraten legen, aber ein Motherboard, das sowohl bei der Stromversorgung als auch beim thermischen Design zu wünschen übrig lässt, würde entweder zu Throttling oder Überhitzung führen und damit die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen. Die AORUS ELITE-Motherboards verfügen über das klassenbeste 14-Phasen-Stromversorgungsdesign sowie über den klassenbesten Vollmetallkühlkörper. Auch die B660M AORUS ELITE, das Einstiegsmodell der Familie, ist in der Lage, den Stresstest in Verbindung mit dem leistungsstärksten Core i9-12900K-Prozessor zu bestehen, ohne zu drosseln oder zu überhitzen. Für Gamer, die an Übertaktung interessiert sind und keine Erfahrung haben, kann das fortschrittlichere Z690M AORUS ELITE den Core i9-12900K-Prozessor mit der eingebauten One-Click-Übertaktungsfunktion problemlos auf über 5 GHz bringen. Die Z690M AORUS ELITE unterstützt außerdem die klassenbeste DDR4-Übertaktungskompatibilität mit bis zu XMP 5333MH, so dass Gamer ihre vorhandenen DDR4-DIMMs verwenden und gleichzeitig ihre Leistung maximieren können.