Aplicativo incentiva o parto normal entre as gestantes brasileiras

Idealizado pelo médico da família Gustavo Landsberg, o Canguru Gravidez é o primeiro e mais completo aplicativo a acompanhar o pré-natal da gestante em todas as etapas. Além de garantir informações relevantes para a mamãe durante toda a gravidez, o app também foi desenvolvido com uma missão importante: dar mais segurança para que a gestante opte pelo parto normal, uma realidade ainda distante para muitas mulheres no Brasil. "Estamos com uma taxa de 60,8% de parto normal entre as nossas usuárias", comemora Landsberg. "Isso significa que as gestantes que usam o app têm 36% mais chances de ter um parto normal que a média nacional", completa.

No Brasil, o número de cesáreas realizadas ainda corresponde a 55% de todos os partos no País. O número é extremamente alto, quatro vezes a taxa considerada ideal pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de até 15%. A situação é ainda mais complicada nas maternidades particulares brasileiras, em que praticamente nove entre dez partos realizados são cesáreas. "Tinha esse ideal de desenvolver uma ferramenta que pudesse acompanhar e indicar para a gestante o quão seguro o parto normal é na maioria dos casos", lembra Landsberg.

A ferramenta é gratuita e funciona também como uma rede social de gestantes, um guia pré-natal e um cartão pré-natal digital — que permite à futura mamãe e ao médico o acompanhamento adequado da gestação, utilizando o histórico fornecido pela própria gestante e o profissional que a acompanha. Coletando informações em tempo real, permitindo a identificação precoce da gestante e analisando situações de risco de maneira dinâmica, o app funciona como uma ferramenta única para auxiliar médicos e pacientes. "O app pode ter uma conexão direta e integrada com o médico, contribuindo para melhorar os indicadores de saúde", diz Landsberg.

O aplicativo Canguru Gravidez faz parte também das startups que, atualmente, recebem investimentos do Hospital Israelita Albert Einstein. "Hoje, o Canguru permite à gestante criar uma carteirinha de pré-natal dentro do aplicativo; uma carteirinha digital que pode ser levada para todo lugar", complementa o ginecologista Eduardo Cordioli, gerente médico da área de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo Cordioli, utilizando o histórico, baseado em informações fornecidas pela gestante, o aplicativo classifica o risco da gravidez (baixo, intermediário ou alto risco). O médico tem um dashboard de todas as suas pacientes, de forma organizada e estruturada. O app também serve de lembrete para as gestantes organizarem sua agenda de exames, consultas e vacinas. "No Einstein acreditamos que organizar as informações do pré-natal, lembrar a mulher de exames importantes e estruturar as informações de todas as gestantes atendidas pelo médico pode agregar segurança na assistência pré-natal e otimizar os nascimentos com melhores condições para mães e bebês", completa Cordioli.

Integração

Outra novidade é a integração do Canguru Gravidez com o IBM Watson, um sistema de inteligência artificial capaz de responder a perguntas. O robô será alimentado pelas mais de 15 mil respostas que a Equipe Canguru já ofereceu gratuitamente no app. Isso vai otimizar o trabalho das enfermeiras, que poderão se concentrar em tirar dúvidas de maior risco. "Nosso intuito com o Watson não é desenvolver um robô que tente substituir profissionais da saúde, e sim criar uma espécie de exoesqueleto que dê superpoderes a eles", comenta Landsberg.

Os resultados do Canguru Gravidez1:

• 316.580 cadastros

• 1.085 cidades

• Mais de 2.000 downloads/dia

• 15.574 dúvidas respondidas gratuitamente por profissionais de saúde

• 38.981 posts na Comunidade Canguru em 2018 (84% mais que em 2017)

• Taxa de parto vaginal: 60,6% (a média brasileira é de 44,5%)

• 44.609 sintomas registrados em 2018 (foram 23.024 em 2017)

(1 Dados de 27 de abril de 2018)

Quem somos

O Canguru Gravidez é um canal de comunicação direta com a gestante, por meio de um aplicativo que permite a transmissão de conteúdo e o gerenciamento do seu percurso pela rede assistencial. Ao unir grávidas, médicos e gestores, a plataforma busca qualificar a atenção ao pré-natal e ao parto, contribuindo para melhores desfechos em saúde.

O Canguru possui uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiras, odontólogos e psicoterapeutas, entre outros profissionais. Entendemos que o acesso a informações clínicas confiáveis é a chave para que a mulher possa tomar as melhores decisões durante a gestação e o parto.

Parceiros

O Canguru foi recomendado como boa prática pelo projeto Parto Adequado, desenvolvido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) e o Institute for Healthcare Improvement (IHI), com o apoio do Ministério da Saúde. O Parto Adequado busca identificar modelos inovadores e viáveis de atenção ao parto e ao nascimento, que valorizem o parto normal e reduzam o percentual de cesarianas sem indicação clínica na saúde suplementar.

