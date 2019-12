Aplicativo que impulsiona vendas no Brasil chega a mais de 180 mil usuários

PORTO ALEGRE, Brasil, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 2016, a iN2® , empresa de desenvolvimento de software com mais de 12 anos de experiência no mercado, criou um aplicativo para gerenciar metas de vendas de seus colaboradores, através do que foi chamado de Sistema Fidelidade . Isso permitiu que tivessem um aplicativo personalizado com a própria marca, aumentando as vendas em mais de 30% ao ano.