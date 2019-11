Apoteose do Prêmio Caio terá serviços do Citron Gastronomia

SÃO PAULO, 27 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 20ª edição do Prêmio Caio já está em contagem regressiva para a grande final, quando se dará o anúncio e a premiação dos vencedores. Cerimônia ocorre na noite de 10 de dezembro, no Salão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo. Na agenda dos preparativos, nesta segunda-feira, 25, realizou-se a degustação do cardápio do evento, chancelado pelo buffet Citron Gastronomia e sob o comando do restauranteur Eduardo Moreira.

"É muito gratificante para o Citron participar, pelo 2º ano, deste consagrado acontecimento que é o Prêmio Caio. Em nome de toda a nossa equipe, meus agradecimentos à direção do Prêmio Caio, por mais essa parceria e pela oportunidade de apresentar nossos serviços gastronômicos aos expoentes da indústria de eventos brasileira". Palavras do diretor do Citron Gastronomia, Eduardo Moreira. Entre outros eventos marcantes, o Citron, pelo oitavo ano, é o responsável pela gastronomia do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.

A excelência das harmonizações e sabores da grife, há mais de 15 anos no mercado, contará com o refinamento da Personal Welcome Patrícia Junqueira. Reconhecida pela experiência, conhecimento e bom gosto, ela assinará a decoração das mesas. "Existem milhões de estilos em receber. Busco privilegiar o prazer de receber, o que resulta em uma experiência memorável aos nossos convidados", assegura Patrícia Junqueira.

Idealizado e dirigido pelo jornalista, publisher e decano no setor de eventos no país, Sergio Junqueira Arantes, o Prêmio Caio chega à 20ª edição ampliado e aprimorado. "Só tenho a agradecer os parceiros e players do trade de eventos, que não hesitam em acreditar e aderir ao certame. A cada ano, o Prêmio Caio se supera enquanto baliza e vitrine das marcas engajadas nessa atividade de notável importância para a economia do Brasil", resume Arantes.

