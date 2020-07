App OkaneTrader, da Interapix Conteúdo Digital, ajuda a decidir em quais ações investir na bolsa

Fazer cálculos e trabalhar com estimativas estatísticas pode ser trabalhoso demais. Então, por que não contar com uma ferramenta que usa algoritmos e inteligência artificial para fazer tudo isso sem esforço? Essa é a proposta deste aplicativo inovador.

O que é o OkaneTrader?

O OkaneTrader é um app que oferece informações técnicas e notícias do mercado para a análise de empresas listadas na B3, a bolsa de valores brasileira. O objetivo é disponibilizar orientações para que o investidor tenha autonomia para interpretar os gráficos e, com base nos indicadores, tomar melhores decisões sobre a aplicação de dinheiro.

O app não dá recomendações de compra, venda ou aluguel de ações. Sua função é auxiliar na interpretação dos indicadores e ver graficamente o melhor momento de entrada e saída. Não há comentários sobre as empresas.

Dessa forma, o OkaneTrader serve para quem já investe ou deseja começar a investir na bolsa, mostrando uma visão do mercado de forma simplificada, mas suficiente de cada ação.

"O OkaneTrader é interessante, pois dá uma visão panorâmica do mercado, com os indicadores de análise técnica e fundamentalista, ajudando o investidor a tomar decisões mais acertadas sobre as várias empresas disponíveis para investir no mercado brasileiro", afirma Douglas Higa, responsável pela criação do app.

Funções do OkaneTrader

Diariamente, após o encerramento do pregão da bolsa, o app processa os dados para gerar resumos do mercado financeiro. É por eles que o investidor pode detectar os melhores pontos de entrada e saída de uma ação. Na versão gratuita, é possível analisar papéis de empresas na B3 por duas vias distintas.

Ações

Opção na qual são disponibilizadas as maiores altas e baixas do dia. É possível filtrar empresas por:

Segmentos como agricultura, bancos vestuário, entre outros

Ordem alfabética

Maiores volumes

Maiores altas

Maiores baixas.

Limites

Selecionando limites no menu, aparecem as ações que estão com seus preços próximos das mínimas ou máximas em 52 semanas, ou seja, considerando o período de um ano.

Rede social

Organizada em formato de fórum de perguntas e respostas, a rede social disponível no app funciona como um ponto de encontro virtual de investidores. O OkaneTrader também dá dicas e aponta para as últimas ações de destaque.

Simulador de carteira

Antes de investir, a simulação da carteira de ações ajuda a começar no mercado com mais segurança, facilitando o controle dos rendimentos. Essa é uma opção também disponível na versão free do app.

Por que usar o OkaneTrader

Fazer análises é um processo que pode consumir tempo e, quando não se tem experiência, cresce a chance de erros em cálculos e na própria estratégia. Com o OkaneTrader, esse risco é minimizado, já que toda a informação necessária para pautar decisões está disponível na palma da mão.

Já para investidores com alguma experiência e conhecimento, a versão paga oferece possibilidades ainda mais atraentes. Pelo app, é possível fazer análises nos métodos listados abaixo.

Análise Técnica

Análise técnica é aquela na qual se utiliza somente os dados relativos à ação no mercado financeiro. Por isso, ela se baseia exclusivamente nos gráficos e nos movimentos de alta e baixa dos ativos. No OkaneTrader, o investidor tem à disposição os seguintes recursos para fazer esse tipo de análise:

Nuvens de Ichimoku

O método conhecido como Nuvens de Ichimoku consiste em combinar diversos indicadores em apenas um gráfico consolidado. Ele é utilizado como ferramenta de trading para oferecer insights sobre zonas de resistência e de suporte.

IFR

O Índice de Força Relativa (IFR) é uma ferramenta baseada em fórmula cujo resultado ajuda a identificar o melhor momento de compra ou venda de uma ação.

OBV

On Balance Volume (OBV), também conhecido como Saldo de Volume, é uma das ferramentas de análise técnica usadas para antecipar quedas ou altas em ações.

Análise Fundamentalista

A análise fundamentalista toma como referência dados contábeis das empresas listadas para apontar tendências e indicar os melhores momentos de compra ou de venda. Pelo app OkaneTrader, elas são feitas de duas formas:

Análise dos fundamentos

Nesta seção, disponível na versão gratuita, o valor das ações de uma empresa pode ser analisado por indicadores como:

Índice P/L (Preço/Lucro)

ROIC (Retorno sobre o Capital Investido)

ROE (Retorno sobre o patrimônio)

Dividend Yield

Patrimônio Líquido

Crescimento das receitas nos últimos 5 anos.

Ranking Greenblatt

Conhecido também como a Fórmula Mágica de Greenblatt, nesse método, é feito o ranqueamento de ações por um determinado conjunto de indicadores fundamentalistas. Ele permite ao investidor realizar análises mais precisas, apontando para as melhores opções de ações ao negociar.

Sobre o OkaneTrader

Para utilizar o OkaneTrader, basta fazer o download no Google Play em smartphones equipados com o sistema Android, ou na Apple Store, para usuários de iOS. O app pode ser baixado e utilizado sem custos, mas, se o investidor quiser, pode assinar a versão paga para obter análises ainda mais precisas e aprofundadas.

