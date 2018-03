Apresentação do Conceito Squad da Breitling o Breitling Cinema Squad com Brad Pitt, Charlize Theron, Adam Driver e Daniel Wu

É com imenso prazer que anunciamos hoje o Breitling Cinema Squad, com um elenco absolutamente brilhante:

A Breitling é feita do mesmo DNA dos cineastas. Em primeiro lugar, tal como um bom filme, os nossos relógios contam histórias que conectam as pessoas a algo que as supera. Um bom argumento consegue levar a sua audiência para qualquer lugar da Terra e mesmo além. E os relógios Breitling são feitos para se apresentarem brilhantemente em terra, no ar ou sobre e debaixo de água. Existe outro paralelo claro: Os filmes fazem-nos sonhar, mostrando-nos que nada é impossível. A um nível mais modesto, estamos conscientes que um relógio Breitling também tem a ambição de inspirar – um sonho que vale a pena realizar. Os relógios Breitling interpretaram papéis notáveis nos pulsos dos atores mais apreciados, incluindo Sean Connery na pele de James Bond em Thunderball, em 1965. Hoje, elevamos o nosso relacionamento com o mundo do cinema a um novo nível, introduzindo os quatro atores admiráveis que são os membros dos Squads de Cinema da Breitling: Brad Pitt, Charlize Theron, Adam Driver e Daniel Wu. Em breve, eles irão aparecer em diferentes combinações de squads e cenários como parte das novas campanhas da Breitling. Com um elenco de estrelas, o Breitling Cinema Squad traz a emoção e o dramatismo do grande ecrã para uma nova parceria repleta de dinamismo e criatividade com a Breitling.

Brad Pitt

Brad Pitt, um dos melhores e mais versáteis atores do mundo, é também um produtor cinematográfico de sucesso com a sua empresa Plan B Entertainment. Nos últimos anos, Pitt ganhou um Academy Award como produtor do filme 12 Anos Escravo, um filme dirigido por Steve McQueen, e liderou a tripulação de cinco homens de um tanque no filme épico sobre a Segunda Guerra Mundial, Fúria de David Ayer. Também interpretou um papel secundário em A Queda de Wall Street e o principal em Máquina de Guerra – uma comédia satírica provocadora de David Michôd para a Netflix. Ambos os filmes ele também produziu com a Plan B Entertainment. Em 2016, Pitt foi a estrela juntamente com Marion Cotillard no filme Aliados de Robert Zemeckis. O seu próximo papel é em Ad Astra de James Gray e também está definido como sendo a estrela em Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, juntamente com Leonardo DiCaprio.

Charlize Theron

Charlize Theron é uma atriz premiada pelos Academy Awards, que construiu uma carreira memorável interpretando uma ampla variedade de papéis. Ela fez vários trabalhos notáveis, incluindo a encarnação da assassina em série, Aileen Wuornos, no filme Monster (Monstro), que lhe valeu o um Óscar e um Golden Globe de interpretação. Também recebeu nomeações para os Academy Awards e para os Golden Globe Awards pela sua interpretação em North Country e uma nomeação para os Golden Globe Awards pela sua prestação em Young Adult . Charlize possui, além disso, uma reputação impressionante como produtora de filmes e TV. Ela é a fundadora do Charlize Theron Africa Outreach Project, uma organização de caridade que se dedica à luta contra o HIV na África subsariana.

Adam Driver

Adam Driver foi mais recentemente o protagonista dos filmes Star Wars – Os Últimos Jedi e Logan Lucky. Ele fez a sua estreia em longas-metragens no filme J. Edgar e, nos anos seguintes, estabeleceu-se como um dos atores mais versáteis da América, incluindo papéis em Silêncio , Frances Ha, Midnight Special, A Propósito de Llewyn Davis, Lincoln e Paterson, entre outros.

Irá vê-lo em seguida na nova longa-metragem de Noah Baumbach e no filme de Spike Lee, Black Klansman. Adam também recebeu ótimas críticas no palco e, em 2019, ele será visto no primeiro relançamento da Broadway de Burn This, dirigido por Michael Mayer.

Driver concluiu estudos superiores na Juilliard School e foi fuzileiro naval.

Daniel Wu

Daniel Wu nasceu nos EUA e vive em Hong Kong, onde atua, realiza e produz filmes. Desde a sua estreia em 1998, tem participado no elenco de mais de 60 filmes e, desde 2015, interpreta o personagem Sunny na série muito popular de artes marciais da AMC, Into the Badlands, que ele também produz. Depois de se formar na Universidade de Oregon, Daniel viajou para Hong Kong em 1997, onde foi selecionado pela primeira vez para o elenco de um filme. Ganhou inúmeros prémios de interpretação e a sua estreia como realizador de The Heavenly Kings , valeu-lhe a distinção de melhor jovem realizador no Festival de Hong Kong e no Festival do Cinema Chinês. Siga #breitlingsquad em #squadonamission

Nos próximos anos, descobrirá mais sobre cada squad e os seus respetivos empreendimentos, juntamente com os projetos de cada um dos seus membros. Na Breitling, estamos todos entusiasmados por saber que mais squads serão anunciados brevemente.

BREITLING.COM

DOWNLOADS

Todo o material de imprensa pode ser descarregado gratuitamente em

http://media.pprmediarelations.ch/Breitling/Breitling+Squads

MAIS INFORMAÇÕES

ROMY HEBDEN Diretora de Relações Públicas

BREITLING AG Schlachthausstrasse 2 2540 Grenchen Suíça

Telefone: +41 32 654 54 54 Telemóvel: +41 79 731 90 28 E-mail: romy.hebden@breitling.com Visite o nosso site em www.breitling.com

INTERNET E SOCIAL MEDIA

Site www.breitling.com Facebook www.facebook.com/Breitling YouTube www.youtube.com/breitling Twitter www.twitter.com/breitling Instagram www.instagram.com/breitling Pinterest www.pinterest.com/breitling

#breitling #breitlingsquad #squadonamission

BREITLING SA - P.O. Box 1132 - Schlachthausstrasse 2 - CH-2540 Grenchen Telephone +41 (0) 32 654 54 54 - facebook.com/breitling

BREITLING.COM

Contact Information:

Heidi Dettinger

Director of Marketing & Communications

Breitling Caribbean & LATAM

Heidi.dettinger@breitling.bs

786 518 2063

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/658372/Breitling_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/658376/Brad_Pitt_Breitling_Cinema_Squad.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/658375/Charlize_Theron_Breitling_Cinema_Squad.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/658373/Adam_Driver_Breitling_Cinema_Squad.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/658374/Daniel_Wu_Breitling_Cinema_Squad.jpg

FONTE Breitling

SOURCE Breitling