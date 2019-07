Apresentando o token HUSD, a primeira e verdadeira stablecoin da Huobi

Para garantir suporte total de todos os tokens HUSD e fiscalização regulatória, cada dólar sustentando o token HUSD será colocado em reserva pela Paxos Trust Company, um depositário fiduciário e qualificado sob o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS em inglês). Isso significa que o token HUSD possui um alto nível de conformidade líder no setor atualmente disponível para uma stablecoin.

Uma fiat onramp e offramp simples, rápida e direta através de um serviço da Stable Universal a ser lançado em breve, onde o token HUSD pode ser comprado e resgatado. O serviço será localizado em stcoins.com e o token HUSD também será integrado no mercado de balcão Huobi (OTC).

Os tokens serão emitidos pela Stable Universal.

"Oferecer melhores opções para a comunidade da criptomoeda tem sempre sido uma das maiores prioridades da Huobi", disse Livio Weng, CEO da Huobi Global. "É com orgulho que trabalhamos com a Paxos e a Stable Universal nesse projeto pioneiro e esperamos levar o novo token HUSD para mais de dez milhões de usuários na Ásia e no mundo. É realmente empolgante presenciar o projeto HUSD crescer de uma solução de stablecoin para uma própria stablecoin."

O HUSD será diferente do atual sistema de HUSD da Huobi. Nos próximos dias, a Huobi fará a transição do atual sistema (uma solução que permite que múltiplas denominações de stablecoin sejam negociadas como uma só) para o novo token HUSD. O token HUSD, designado como um token ERC-20, estará também disponível para ser listado em outras bolsas, wallets e plataformas de criptomoedas.

Frank Zhang, CEO da Stable Universal, disse: "Nos mercados atuais de criptomoedas, os operadores têm sempre a necessidade de acesso a uma stablecoin segura e confiável que seja totalmente resgatável e que limite a exposição a riscos. O token HUSD é confiável e desenvolvido para ser eficiente e simples; acreditamos que seja a melhor fiat onramp e que será um fator decisivo e revolucionário no meio. Estamos muito satisfeitos com o fato de que a Huobi listará o token HUSD, permitindo-nos obter liquidez rapidamente com sua enorme carteira de clientes. Juntamente com a reputação exemplar da Paxos, estamos oferecendo um produto com o mais alto nível de supervisão e proteção."

Em adição à transação do token HUSD na Huobi Global, os usuários podem também obter o token HUSD em um câmbio de 1 para 1 em relação ao dólar norte-americano através da Stable Universal. Na abertura de contas a Paxos administrará todas as análises de conformidade contra a lavagem de dinheiro e com o princípio "Conheça seu Cliente", além de colocar em reserva os depósitos em USD. Uma firma de auditoria reconhecida dos Estados Unidos executará mensalmente a comprovação para garantir que as reservas de USD estejam compatíveis com o suprimento de HUSD. A Stable Universal trabalhará com terceiros para uma auditoria de contrato inteligente e o monitoramento de transação em cadeia.

Richmond Teo, cofundador e CEO da Paxos Ásia, comentou: "A Paxos mantém uma posição única no espaço do ativo de criptomoedas devido ao nosso conjunto regulatório e ao profundo compromisso com a proteção dos ativos dos clientes. A confiança sustenta todos os aspectos de nossos produtos, e estamos orgulhosos por oferecermos serviços de confiança para energizar o HUSD, uma nova stablecoin para a Huobi Global. Esse é um novo modelo que permite que outros inovadores criem soluções seguras, confiáveis e totalmente sustentadas que apoiam a adoção de um mercado de criptomoedas mais amplo para dinheiro e ativos utilizando nosso status regulamentado exclusivo. Esse é apenas o começo do que Paxos pode oferecer enquanto construímos o futuro dos ativos digitais."

