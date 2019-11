Archademy inaugura unidade na rua mais famosa de decoração de São Paulo

SÃO PAULO, 13 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Archademy, primeira aceleradora de pequenos e médios escritórios de arquitetura e design do Brasil, estreará nova unidade na meca da decoração de interiores em São Paulo, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Localizada no 9° e 10º andar do número 1310, a filial contará com 59 estações de trabalho, com infraestrutura completa para receber escritórios com foco no mercado de alto padrão. Ao todo, serão 8 offices privativos, com 4 estações cada, além de 27 estações autônomas, sendo 4 reservadas para prestadores de serviços.

O renomado arquiteto Léo Shehtman é quem assina o projeto da unidade, e já garantiu uma das salas para seu escritório neste novo endereço. O empreendimento conta também com o apoio de marcas como By Kamy, Kohler, Marelli, Portobello, Hunter Douglas, Suvinil e Samsung.

Além do espaço de coworking da aceleradora, os profissionais podem dispor de mentoria, treinamentos, workshops, salas de reunião, biblioteca de amostras, eventos e assessoria na gestão de orçamentos, com benefícios e condições especiais com fornecedores do mercado.

A ideia é oferecer um espaço com instalações e serviços especialmente pensados para os escritórios de arquitetura e design, e um ecossistema capaz de gerar novas conexões, relacionamento e oportunidades de negócios aos profissionais da comunidade Archademy. "Nosso principal objetivo é apoiar o rápido crescimento dos empreendedores do setor, para que consigam se consolidar no mercado e otimizar resultados", resume Anna Rafhaela Bonifácio, sócia da Archademy.

O plano é anual, e cada estação, independente de estar dentro de uma sala privativa ou não, custará R$ 999,00 por mês.

Com apenas um ano de operações, a Archademy já acelerou mais de 100 escritórios de arquitetura e decoração, e deve encerrar 2019 com faturamento de R$ 3 milhões. O forte aumento da demanda tem impulsionado a expansão da empresa. Nos próximos meses, a capital paulista deve ganhar a terceira unidade da Archademy. Localizada no Lar Center, principal hub de móveis e decoração do país, o empreendimento somará 860 m² e contará com 72 estações de trabalho.

A aceleradora também pretende seu modelo de negócios para Florianópolis, Brasília e Belo Horizonte a partir do ano que vem. "Planejamos inaugurar 20 unidades até 2021", destaca Anna.

Ficou interessado? Cadastre-se e agende uma visita pelo link: http://bit.ly/SaibaMaisArchademyGabriel

FONTE Archademy

SOURCE Archademy