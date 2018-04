Arquitectura y diseño: La clasificación de BE OPEN de programas de formación llega a CIS, Asia Central y Oceanía

La investigación, llevada a cabo a través de BE OPEN, ya ha mapeado 83 programas creativos de formación en Europa, 208 programas en Norteamérica, 34 en África, 102 en Sudamérica y 96 programas en Asia. Los resultados se sistematizarán en una sola base de datos que se re-evaluará y actualizará de forma regular.

Elena Baturina, fundadora de BE OPEN, destacó: "La fase actual de investigación permitirá a BE OPEN finalizar su clasificación mundial, además de crear una imagen completa de la formación creativa en cada parte del mundo. Lo que intentamos hacer no es solo proporcionar una herramienta a mano para los creativos aspirantes que les ayudarán a descubrir su ruta perfecta dentro de la profesión, sino también enfatizar la importancia del desarrollo de una nueva aproximación de cara a la formación - una con más facetas, más dinámica y al mismo tiempo, que sea más responsable".

Al contrario que la mayor parte de la esfera de formación dentro de la investigación, el sistema desarrollado por BE OPEN evalúa no solo a las escuelas y sus recursos materiales, sino también el valor de los programas de formación que ofrecen, por ejemplo, las oportunidades únicas que cada uno de los cursos particulares otorga a sus graduados - no demasiado en términos de su prestigio, al igual que en relación de la amplitud de los horizontes y conexiones.

BE OPEN explica que la clasificación en cada una de las regiones dentro de los programas de formación se acuerdan en grupos según los sets específicos de criterios, como 'top innovative', 'top programmes by international attractiveness', 'top practice-oriented', etc. La investigación necesita tener en cuenta diversas variables con estadísticas relacionadas con las actividades de formación e investigación de las universidades, complementadas por medio de las opiniones de los principales grupos de referencia: empleadores, profesores y graduados.

La clasificación es parte de la iniciativa de formación de BE OPEN "Inside the Academy", siendo creada por medio de dos grupos principales: solicitantes de los programas académicos en diseño y arquitectura en todo el mundo, además de empleadores potenciales. La prestigiosa clasificación ayuda a los solicitantes a seleccionar dónde estudiar e influye a los empleadores que buscan a las estrellas futuras de la arquitectura y del diseño.

SOURCE BE OPEN Foundation