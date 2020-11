ARTCELS führt im 1. Quartal 2021 ICO die Utility Coin „ARTEM" ein zur Erleichterung eines sicheren und geschützten Handels auf seiner Kunst-Investitionsplattform ein

Das ICO von ARTEM im 1. Quartal 2021 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von ARTCELS, da das zentrale Wertversprechen der Plattform durch positive Trends in den Kunst-, Krypto- und Fintech-Märkten bestätigt wird. ARTEM wurde in Partnerschaft mit Domo Fintech entwickelt, einem Start-up-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Fintech- und VR-Technologie für den Kunstmarkt spezialisiert hat. Nach seiner Veröffentlichung wird ARTEM das Instrument für Investitions- und Auszahlungstransaktionen über die ARTCELS-Plattform sein. ARTEM kann auf Bittrex auch über die intermediäre Krypto-Währung 4Art Coin, die derzeit an der Börse notiert ist, in die wichtigsten Währungen umgerechnet werden. Auf diese Weise wird den Anlegern sofortige Liquidität gegen die Aktien, die sie im Portfolio von ARTCELS besitzen, gewährt.