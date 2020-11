ARTCELS lance « ARTEM » lors de l'ICO du 1er trimestre 2021 pour faciliter les opérations sécurisées sur sa plateforme d'investissement artistique

L'ICO (« initial coin offering », littéralement « offre de pièce initiale ») d'ARTEM au 1 er trimestre 2021 marque une étape majeure dans le développement d'ARTCELS car la proposition de valeur de base de la plateforme est validée par des tendances positives sur les marchés de l'art, de la cryptographie et de la technologie financière, ou Fintech. ARTEM a été développé en partenariat avec Domo Fintech, une start-up spécialisée dans la fourniture de technologies Fintech et de réalité virtuelle (VR) pour le marché de l'Art. À sa sortie, ARTEM sera l'instrument d'investissement et de paiement des transactions sur la plateforme ARTCELS. ARTEM peut également être converti en devises majeures sur Bittrex via la cryptomonnaie intermédiaire, 4Art Coin, actuellement cotée sur la bourse. Ainsi, les investisseurs bénéficient d'une liquidité instantanée contre les actions qu'ils détiennent dans le portefeuille d'ARTCELS.

Elio D'Anna, le galeriste d'art contemporain fondateur d'ARTCELS, et Gijs de Viet, négociant en matières premières, ont entrepris de créer une plateforme qui rendrait les investissements artistiques de premier plan plus accessibles aux jeunes investisseurs émergents. « L'amour pour l'art » est au cœur du phénomène ARTCELS et a vu la plateforme organiser et sponsoriser un impressionnant portefeuille inaugural, « XXI », mettant en vedette des œuvres d'artistes de premier plan Kaws, George Condo, RETNA, Hirst, Jeff Koons et Banksy, ainsi que des œuvres d'artistes de renommée mondiale tels que Joseph Klibansky, Anthony James, Zhuang Hong Yi et Adam Parker Smith, et combinant des peintures, des sculptures et des œuvres d'art en médias mixtes 3D évaluées collectivement à plus de un million de dollars américains. Le portefeuille « XXI » offre de solides rendements grâce aux tendances de valorisation boursière et au courtage stratégique par l'équipe d'ARTCELS qui demeure investie dans le portefeuille à rendement élevé afin d'assurer un maximum de profits pendant la gestation du fonds.

Le processus est entièrement automatisé grâce à l'application 4Art iPhone app, qui dispose d'une fonctionnalité de balayage intégrée, alimentée par une technologie brevetée qui numérise chaque œuvre d'art pour authentification et évaluation. L'application iPhone 4Art est entièrement intégrée à l'application ARTCELS et est complémentaire pour les membres d'ARTCELS. Bien qu'actuellement exclusive à iPhone 8 et modèles supérieurs avec puces AR, elle sera bientôt disponible sur les téléphones Android compatibles AR.

ARTEM est une pièce utilitaire restreinte réservée aux investisseurs et aux membres d'ARTCELS. Elle est lancée le 1er trimestre 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1336469/ARTCELS_Nico_Mares.jpg

Emma-Louise O'Neill / [email protected] / +44 7515 136909

SOURCE ARTCELS