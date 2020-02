Ascensia unterstützt 2020 weiterhin stolz die „Life for a Child"-Spendenkampagne "Spare a Rose"

Das "Life for a Child"-Progamm ist der Meinung, dass kein Kind an Diabetes sterben sollte. "Spare a Rose" ist die Vorzeige-Spendenkampagne, mit der dieses Ziel erreicht werden soll. "Spare a Rose" ermutigt die Menschen, am Valentinstag mindestens eine Rose weniger für ihre Lieben zu kaufen und stattdessen die Kosten von 5 Dollar für jede Rose an "Life for a Child" zu spenden. "Life for a Child" verwendet diese Beiträge, um junge Menschen mit Diabetes in Not auf der ganzen Welt mit Insulin und Testkitzubehör zu versorgen und Aufklärung zu bieten. Mit nur einer Spende von 5 Dollar kann ein Monatsvorrat an Insulin bereitgestellt werden. Die Projekte unterstützen derzeit über 21.000 Menschen in 42 Ländern weltweit.