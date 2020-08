Atelier Clássico vê aumento nas vendas de móveis online durante pandemia

Devido à quarentena exigida em inúmeras cidades brasileiras, consumidores se voltaram para necessidades até então deixadas em segundo plano, como a decoração de suas residências. Por passarem mais tempo em casa, perceberam a importância de contar com mais conforto.

A funcionalidade foi outro ponto que recebeu atenção, até porque muitos profissionais iniciaram o trabalho home office. Isso exigiu que os seus ambientes se tornassem otimizados, afinal, agora, precisam ser multifuncionais.

A loja online do Atelier Clássico faz parte desse grupo de empresas que registra, durante a pandemia do coronavírus, suas vendas aumentarem.

Além de produtos de qualidade, oferece móveis de luxo personalizáveis, funcionais e que atendem as necessidades dos consumidores que buscam por praticidade e segurança ao comprar pela internet. Entre a variedade de peças, destacam-se os móveis de luxo de estilo clássico e moderno.

Vendas crescem em todo o país

De acordo com levantamento realizado pelo movimento Compre&Confie e a ABComm – Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as lojas virtuais de móveis alcançaram uma alta de 94,4% até maio, se comparado ao mesmo período de 2019.

A pesquisa explica que o principal motivo é justamente o fato das lojas físicas terem fechado, assim, as compras online se tornaram a única maneira de adquirir móveis. O aumento do número de profissionais em trabalho home office também contribui, pois é preciso adquirir peças para o escritório em casa.

A perspectiva é que o crescimento do setor continue, já quem, depois de realizar uma compra online e conferir todas as suas vantagens, é possível que essa modalidade de compra se torne a principal.

Nesse cenário, empresas que não vendiam pela internet devem se adaptar, para não ficar para trás. Isso exige a busca por uma plataforma que se adapte as suas necessidades, o que pode ser um trabalho relativamente simples com as ferramentas certas.

No entanto, o foco deve ser no cliente, ou seja, a loja virtual deve atender o seu público-alvo na medida certa, tornando a navegação simples, segura e prática. Com o uso, cada vez mais frequente, do celular para comprar online, é preciso ainda que o e-commerce se adapte aos diversos tamanhos de tela.

Isso quer dizer que a loja virtual deve ter um site responsivo ou contar com uma versão mobile. Afinal, a empresa que obtém sucesso vendendo pela internet é aquela que consegue aproximar a sua marca com mais eficiência de clientes em potencial.

Atelier Clássico e a personalização de móveis de luxo

O Atelier Clássico é uma empresa especializada em móveis de luxo, fundada em 2016, sendo um desdobramento da tradicional marca Mezanon, que iniciou as suas atividades em 1962. Desde o início, o objetivo é disponibilizar produtos com a mais alta qualidade.

Com fábrica localizada na capital do Paraná, Curitiba, o Atelier Clássico atende tanto o cliente final quanto lojas de móveis, que buscam móveis com design sofisticado e diferenciado. Também dispõe de peças exclusivas, uma vez que os clientes podem personalizá-las como preferirem.

Também conta com loja virtual, para garantir uma compra segura e confortável, que pode ser feita sem pressa e desde a sua casa ou escritório. No e-commerce, o consumidor tem acesso a diferentes imagens de cada produto, com alta qualidade e sugestão de cores, tecidos e texturas.

