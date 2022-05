Athena Global Education et l'Université de Caroline annoncent un partenariat transnational au service de la communauté étudiante internationale

OXFORD, Angleterre, 15 mai 2022 /PRNewswire/ -- Athena Global Education (UniAthena) et l'Université de Caroline (CU) ont le plaisir d'annoncer un partenariat pour offrir des programmes de MBA à l'échelle mondiale. Il s'agit d'un accord de prestation transnational important qui permettra d'offrir les programmes d'achèvement UniAthena/CU dans les 113 pays actuellement desservis par UniAthena. Les programmes seront dispensés en ligne, mais les étudiants peuvent également suivre le programme dans les locaux de l'université.

« Il s'agit peut-être de la plus grande offre unique pour une université américaine dans le cadre d'un partenariat transnational dans la région de la côte du Golfe », a déclaré M. Firoz Thairinil, PDG d'Athena Global Education. « Nous sommes ravis d'être à la pointe des partenariats qui ouvrent des portes aux étudiants internationaux. »

L'Université Carolina est rapidement reconnue pour ses partenariats innovants avec des organisations professionnelles et des entreprises, et pour sa capacité à proposer des programmes diplômants abordables mais d'excellente qualité. L'Université de Caroline est fière de s'associer à UniAthena pour poursuivre sa mission consistant à offrir des possibilités d'éducation de qualité à un marché mondial en pleine expansion.

« Ce partenariat entre l'Université de Caroline et UniAthena est une solution gagnante pour les étudiants du Moyen-Orient et de la région MENA au sens large, car il offre la même qualité d'enseignement exceptionnelle qu'à nos étudiants de Winston-Salem, Caroline du Nord, tout en étant plus abordable et plus flexible. Il permet aux étudiants d'acquérir des capacités demandées dans des domaines passionnants tels que la santé publique et la science des données », a déclaré le Dr Sandeep Gopalan, vice-président exécutif des affaires académiques et internationales de l'Université de Caroline.

UniAthena est une plateforme mondiale de services éducatifs dont la vocation est de fournir un enseignement de qualité aux étudiants du monde entier, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord en passant par les États-Unis. Ses programmes académiques comprennent des diplômes de niveau doctorat et master délivrés par des universités de premier ordre, ainsi que des certifications professionnelles délivrées par des organismes de renom. Elle tire parti de la technologie pour faciliter et enrichir l'expérience de ses apprenants.

