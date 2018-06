Au CES Asia, Suning fait la part belle à l'innovation dans la vente au détail intelligente

Faisant appel aux mégadonnées, à la reconnaissance faciale et à l'identification par radiofréquence (RFID), le premier magasin en libre-service de Suning a été lancé à Nanjing en août 2017. Premier acteur industriel à proposer le concept de magasin sans personnel à des fins commerciales, Suning a présenté le Biu Store en avant-première mondiale au CES 2018 de Las Vegas au début de cette année, attirant des milliers de visiteurs du monde entier. La société exploite actuellement cinq magasins sans personnel en Chine, à Nanjing, Beijing, Shanghai et Chongqing.

Cette semaine au CES Asia, Suning fait la démonstration de ses toutes dernières innovations dans les solutions de vente au détail intelligente et présente l'expérience révolutionnaire qu'elle offre dans la fourniture de services et de produits intelligents fondés sur la technologie dans un tel écosystème. Par rapport au magasin mobile sans personnel déjà présenté à Las Vegas, Suning transforme son stand au CES Asia en une version plus évoluée, offrant des expériences plus pratiques et plus diversifiées des outils de consommation de vente au détail intelligente. Il s'agit notamment d'Anywhere AR de Suning, qui permet aux consommateurs de placer des produits virtuels dans une scène réelle afin de prendre des décisions d'achat de manière plus efficace ; de Smart Sue Shopping Assistant, qui offre aux clients un service de conseil pour les achats via des interactions texte et voix ; et de Smart Shelves, qui intègre la technologie de détection de gravité et de reconnaissance faciale afin de permettre des paiements automatisés et des recommandations d'achat sur mesure.

Les grands produits de logistique intelligente de Suning sont également présentés sur le site, y compris le drone de livraison, une voiture de livraison sans conducteur, des robots AGV, et le Sharing Express Box conçu par la société elle-même. En outre, les terminaux intelligents de Suning pour la maison intelligente tels que PPTV et Magic Mirror donneront un éclairage inédit sur les expériences de vie intelligente dans un avenir proche.

Pour Qiao Xinliang, vice-président directeur de Suning Technology et directeur général de Suning Data Cloud Company : « La vente au détail intelligente de Suning dépend en grande partie du traitement automatique des données pour les facteurs de vente au détail et de l'intelligentisation du processus de vente au détail. Forte d'une vaste expérience de la vente au détail omni-canal, Suning a jeté des bases solides en informatique en nuage, dans l'IdO et dans l'IA, afin de mieux servir ses clients et d'améliorer sans cesse ses services. Le CES Asia sera une plateforme permettant aux gens de découvrir plus facilement les produits et services innovants de Suning. »

Le 13 juin 2018, un forum « Created in China » a été organisé par Suning et China Household Electric Appliance Research Institute en marge du CES Asia. Cet événement a exploré les tendances du secteur de l'électronique en Chine, et Sun Weimin, le vice-président de Suning, y a prononcé un discours sur l'expérience de vente au détail intelligente proposée par Suning.

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine, avec deux sociétés cotées respectivement en Chine et au Japon. En 2017, Suning Holdings s'est classée au second rang des 500 meilleures entreprises privées de Chine avec des recettes annuelles de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Suning, qui a pour mission de « Mener l'écosystème à travers les industries en créant une qualité de vie d'élite pour tous », a renforcé et élargi ses activités principales à travers huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial Services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (média et divertissement), Sports et Investment (investissement), pour lesquels Suning.com figure sur la liste Fortune Global 500 de 2017.

