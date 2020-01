Audtax certifica consultores para trabalhar com seu ecossistema de plataformas digitais

SÃO PAULO, 9 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Audtax, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Assessoria Financeira, Risk Advisory e serviços profissionais para o mercado de SMB do Brasil, acaba de lançar um programa para certificar consultores nas áreas de contabilidade, administração de empresas, economia e sistema de informação em todo o Brasil. O objetivo da empresa é criar uma rede de especialistas que irão auxiliar os usuários da plataforma Audtax, na gestão de seus empreendimentos.

Mário Flávio, CEO da Audtax, afirma que a empresa percebeu que muitos clientes precisavam de consultoria de negócios para poder aplicar os conceitos de administração em seus negócios e, por outro lado, muitas pessoas entravam em contato com a empresa interessadas em trabalhar com a Audtax. "Analisamos e testamos o modelo. Notamos que, ao contar com a consultoria próxima, os clientes se sentiam mais confiantes em relação à gestão da empresa e também usufruíam melhor das funcionalidades da plataforma Audtax", explica.

Ele acrescenta que os clientes sabem da importância de gerir bem seu empreendimento, mas às vezes têm dificuldade com conceitos, como fluxo de caixa, ou como calcular prazo médio de recebimento e pagamento, necessidade de capital de giro, inventário, nível de estoque, etc. "Estes consultores podem ajudar os clientes a conhecer estes recursos da administração e mostrar como eles podem aplicar estes conceitos no uso da Audtax".

A qualificação e certificação dos parceiros são feitas online. O consultor se cadastra no programa, estuda o material e faz um teste que vai certificar o conhecimento dele sobre o produto. Após receber o certificado, os contatos do consultor serão disponibilizados junto à rede franqueada.

"A Audtax atua como um facilitador entre os franqueados e a rede de consultores e, principalmente, para o cliente final", comenta Mário Flávio. "A empresa já conta com aproximadamente uma centena de consultores interessados. Nós recebemos dezenas de e-mails por semana de pessoas interessadas em conhecer mais e de alguma forma trabalhar com a Audtax. Como nossa base de clientes cresce rapidamente, há a necessidade de ter uma grande quantidade de consultores".

Mais informações sobre esse o modelo de certificação Audtax, franquias ou plataformas digitais, podem ser encontradas em www.audtax.com.br.

FONTE Audtax | Auditoria e Compliance

