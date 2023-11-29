Azerbaycan kadınlarının yüzde 75'i Talasemi Sağlık Riskleri Hakkında Çok Az Şey Biliyor: BGI İçgörü

Dr. Ulusal Hematoloji ve Transfüziyoloji Merkezi Tıbbi Genetik Bölüm Başkanı Agha Rza Aghayev, 2023 Talasemi Farkındalık Raporu'ndan elde edilen bulguları analiz ediyor

TAŞKENT, Azerbaycan, 29 Kasım 2023 /PRNewswire/ -- Azerbaycan Talasemi Merkezi, ülkede bir milyondan fazla talasemi taşıyıcısı olduğunu tahmin ediyor. Orta ila şiddetli talasemi tedavileri genellikle maliyetlidir ve hastalar, aileleri ve sağlık sistemi için zorluklara neden olur. Bu zorlukların farkına varan Azerbaijan Talasemi Merkezi ve BGI Genomics, Eylül 2022'de Azerbaycan'da talasemi taramasını genetik teknoloji yoluyla iyileştirmek için bir İşbirliği Anlaşması imzaladı.

How much do you know about thalassemia

Dr. Ulusal Hematoloji ve Transfüziyoloji Merkezi Tıbbi Genetik Bölümü Başkanı Agha Rza Aghayev, BGI Genomics Global 2023 Talasemi Farkındalık Raporu'nunAzerbaycan ile ilgili bulguları hakkındaki görüşlerini paylaştı ve bu hastalığın farkındalığını artırmak için daha fazla fikir sunuyor.

Bu rapor, Azerbaycan'ın talasemi sağlık riskleri ve tedavisi hakkında çok az şey bilen küresel ortalamaya (70,5% 75,2%) göre daha yüksek bir kadın yüzdesine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak Azerbaycan'ın zorunlu evlilik öncesi hemoglobinopati tarama programı her çift için geçerli olup bu tarama sürecine kadınların katılımının artmasıyla sonuçlanmaktadır. Dr. Agha Rza Aghayev şunları ifade etti: "Benim kişisel bakış açıma göre, son yıllarda genetik hastalıkların önlenebilirliği konusunda kadınların farkındalığında kayda değer bir artış oldu."

Thalasemi farkındalığını daha da artırmak için şunları öneriyor:

Topluluk liderleriyle işbirliği: Talassemia farkındalık girişimlerini desteklemek ve desteklemek için etkili topluluk önderleri, dini figürler ve yerel yetkililerle işbirliği yapın. Bunların onaylanması, farkındalık kampanyalarının erişimini ve etkisini önemli ölçüde artırabilir.

Empower Women Ağları: Sağlık sorunlarını açıkça tartışabilecekleri ve talasemi hakkında bilgi paylaşabilecekleri, özellikle kadınlara yönelik ağları veya destek gruplarını Foster, böylece öğrenme ve anlama için destekleyici bir ortam yaratın.

Azerbaycan'da, dünya ortalamasına (50,9%) kıyasla, her ikisinin de talasemi taşıyıcısı olması halinde eşlerini genetik danışmanlık ve preimplantasyon genetik tanı (PGD) almaya ikna edebileceklerini söyleyen kadınların yüzdesi (44,6%) daha düşüktür.

Dr. Agha Rza Aghayev'in görüşüne göre genetik danışmanlık ve PGD'nin önündeki engeller aşağıdaki gibi faktörleri içerebilir:

Sağlık hizmetlerine erişim: Genetik danışmanlık ve PGD dahil olmak üzere uzmanlaşmış sağlık hizmetlerine erişim, Azerbaycan'ın belirli bölge veya bölgelerinde sınırlı olabilir. Bunun nedeni coğrafi engeller veya sağlık altyapısındaki eşitsizlikler olabilir. Sağlık reformları bu zorlukların yakın gelecekte aşılabileceğine işaret etmektedir.

Etik ve dini faktörler: Etik kaygılar veya dini inançlar, genetik müdahalelere yönelik algıları etkileyebilir, bu da bu prosedürlere karşı çekincelere veya muhalefete yol açabilir.

Hedefllenen eğitim kampanyaları yoluyla bu engellerin anlaşılması ve ele alınması, sağlık hizmetlerine erişilebilirliğin iyileştirilmesi, maliyetlerin azaltılması ve genetik danışmanlık ve PGD isteyen çiftler için destekleyici bir ortam yaratılması, Azerbaycan'da bu zorlukların aşılmasına yardımcı olabilir.

Her iki cinsiyet arasında okuryazarlık oranlarının süregelen yükselmesini öngören Dr. (28 Mayıs 1918 tarihinde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarafından kabul edilen Independence ve kadınlara oy verme ve kamu görevlerinde bulunma hakkı tanıyan Doğu'daki ilk ülke olarak işaretlendi). Agha Rza Aghayev, talasemi farkındalığı ve diğer genetik hastalıklarda yükseliş eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyor.

BGI Genomics ve Talasemi Tarama Testleri Hakkında

Merkezi Shenzhen, Çin'de bulunan BGI Genomics, hassas tıp alanında dünyanın önde gelen entegre çözüm sağlayıcısıdır. Temmuz 2017'de, BGI Group'un bir yan kuruluşu olan BGI Genomics (300676.SZ) resmi olarak Shenzhen Stock Exchange'de listelendi.

Şirket, 28/11/2013 tarihinden bu yana yeni nesil dizileme (NGS) teknolojisine dayalı talasemi genetik test hizmetlerine öncülük ediyor. Genetik testlerin kullanılabilirliğinin genişletilmesi, talaseminin taranması, teşhis edilmesi ve tedavisinde etkili olmuştur.

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