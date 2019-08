Bairro do Morumbi ganha uma nova opção de lazer para os amantes de futebol: o espaço BR Arena Estaiada

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Com uma vista privilegiada para um dos mais belos cartões postais da cidade de São Paulo, a Ponte Estaiada, o bairro do Morumbi ganhou uma nova opção de lazer para os amantes de futebol, a BR Arena.

Recentemente inaugurado, o complexo conta com uma área de 10.000m2, oferecendo em sua estrutura 6 campos FUT 7 e 1 FUT 11 com o que há de melhor e mais moderno em termos de gramado sintético no Brasil, incluindo um dos campos totalmente sem "borrachinhas". A Br Arena também conta com treinamentos funcionais e Fut Trainnig para todas as idades em horários flexíveis.

Além da estrutura esportiva, o complexo oferece um espaço ao ar livre, lounge interno, 4 churrasqueiras e SportsBar com variedades gastronômicas, aberto ao público em geral.

A BR Arena abriga, também, a escola oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Com sua primeira unidade na capital paulista, a CBF School possui aulas destinadas a meninas e meninos de a 06 a 17 anos, que sejam amantes do esporte. Com metodologia de treinamento exclusiva e treinadores homologados, alguns eventos contam com a presença de craques que marcaram história no futebol nacional e internacional, como Cesar Sampaio (Ex-jogador do Palmeiras e Seleção Brasileira).

A CBFSchool também oferece uma estrutura completa para eventos e festas infantis, que vem fazendo um enorme sucesso entre nossos pequenos craques.

Localização:

Endereço: Av.Duquesa de Goiás 571, ao lado da Ponte Estaiada.

E-mail: contato@brarenaestaiada.com.br

Telefone: 11 97621-7530

FONTE BR Arena

