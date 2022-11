Banco ABC Brasil completa 15 anos de listagem na B3

Instituição celebra crescimento acelerado e aposta na diversificação do portfólio

SAO PAULO, 1 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco ABC BRASIL (ABCB4), controlado pelo Arab Banking Corporation, é um banco múltiplo, especializado em serviços para empresas de médio e grande porte. Fundado em 1989, tem suas ações preferenciais negociadas na B3 S.A – Brasil, Bolsa e Balcão desde 2007, admitido no Nível 2 de Governança Corporativa da B3 e no seu Regulamento. Em 2020, foi reconhecido por "Melhor Prática e Iniciativa de Relações com Investidores Small/Middle Cap" pelo APIMEC – IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Estes 15 anos, recém-completados, vem apresentando crescimento contínuo dos negócios e diversificação de portfólio, além de resultados positivos para seus acionistas. "Estar na B3 disponibiliza um capital que permitiu ao banco um crescimento acelerado, São poucas as empresas que conseguem se manter por tanto tempo listada na bolsa com capital aberto", afirma o CEO do Banco, Sérgio Lulia Jacob. À época do IPO, o Banco ABC Brasil ficou com R $1,05 bilhão de patrimônio. Atualmente este valor chega a R$ 5 bilhões. Em ativos, na ocasião, o banco tinha R$ 6 bilhões e hoje esse montante é de R$ 50 bilhões.

Lulia salienta que os resultados positivos vieram com uma estratégia implementada pelo Banco e que parte dela foi obtida com diversificação do mix de clientes, especialmente no segmento middle. Outro ponto que contribuiu para a melhora operacional foi a expansão de portfólio de produtos. Os segmentos que mais representam o banco atualmente estão no agronegócio, que representa 23,5% da carteira total. O Corporate é responsável por 57% deste volume; CIB, com 35%; e o Middle, com 8%, com grande potencial considerando que é o segmento mais novo e em maturação.

"Somos um dos poucos bancos que sobreviveram ao longo desses anos. A gente fez IPO porque viu oportunidade de crescer no mercado que conhecemos. Eu acredito que a melhor forma de obter sucesso nos negócios é conhecer profundamente aquilo que se sabe fazer", completa o executivo. Hoje a B3, contabiliza cerca de 4,5 milhões de CPFs únicos na base de investidores e cerca de 400 empresas listadas. No entanto, Lulia destaca que há apenas 200 companhias listadas há 15 anos ou mais.

Para Lulia, uma das vantagens de ser uma empresa listada é a questão da governança. "Temos esse custo, mas há um grande ganho de transparência, que é muito importante para o banco. É uma exposição que exige de nós um muito dinamismo, fluidez e pluralidade. Nos permite ser um banco escalável, rentável aos seus acionistas e é claro que todo esse protagonismo nos deixa sujeitos a elogios, críticas, contestações e sugestões, mas estar na B3 é uma característica que agrega valor à nossa companhia", diz Lulia.

O Banco, que está estruturado como um partnership de gestão local, com o suporte de um controlador internacional, adota uma postura responsável de exposição ao risco nos seus negócios de crédito e tesouraria e considera a segurança nos negócios prioridade absoluta. Atualmente está presente em 13 Estados e 48 municípios e atende as organizações em suas necessidades financeiras e facilita o relacionamento delas com seus diversos stakeholders.

