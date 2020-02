Barcelona FC & Chiliz firmano una nuova partnership di alleanza globale nel campo della blockchain

I tifosi del Barcellona di tutto il mondo verranno premiati ogniqualvolta che interagiranno con l'app di Socios,com, scaleranno le classifiche interne e riceveranno punti ricompensa, che potranno essere scambiati per prodotti ufficiali esclusivi ed esperienze uniche. I titolari di Fan Token $BAR avranno inoltre accesso ad altre funzioni su Socios.com , tra cui le Chat, il Mercato di Scambio di Fan Token e giochi riservati alla community.

Si tratta della prima partnership nel campo della blockchain per il club, parte della strategia di espansione del Barcellona a livello globale. Il club reitera così il proprio impegno a cercare nuovi canali di comunicazioni digitale al fine di coinvolgere i propri sostenitori in tutto il mondo.

Josep Pont, membro della giunta direttiva dell'FC Barcelona e Capo dell'Area Commmerciale, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di accogliere Chiliz nella famiglia Barça in quanto nuovo partner globale. Questa partnership ci darà la possibilità di attivare nuove strategie di marketing e sfruttare una tecnologia digitale innovativa per avvicinare il Club ai tifosi di tutto il mondo. Così facendo, inoltre, miriamo a consolidare la nostra strategia digitale e commerciale, associando il club a brand leader del campo. Puntiamo inoltre a generare un nuovo flusso di risorse per diventare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo."

Alexandre Drefyus, Amministratore Delegato & Fondatore di Socios.com & Chiliz ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto all'FC Barcelona su Socios.com, ed ancora più entusiasti al pensiero di iniziare a creare engagement con il loro enorme bacino di tifosi a livello globale. Si tratta di più di 300 milioni di persone, di nazionalità e cultura diverse. Il Barcellona è senza ombra di dubbio la squadra di calcio più rinomato e tifato nel mondo, per questo non vediamo l'ora di coinvolgere i loro sostenitori nelle decisioni del club. I tifosi del Barcellona si uniranno alla community di Socios.com, una tappa che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo di adozione mainstream della tecnologia blockchain. Ogni volta che un tifoso scarica l'app contribuiamo ad educare il pubblico al riguardo, e ogni volta che compra un Fan Token aiutiamo a rinforzare l'uso di questa tecnologia innovativa."

I Fan Token $BAR saranno disponibili nel secondo trimestre del 2020, con una fornitura totale di 40 milioni. Ogni Fan Token avrà il costo iniziale di 2 €.

I tifosi potranno acquistare i Fan Token $BAR quando si terrà la prima Offerta di Fan Token (dall'inglese Fan Token Offering, abbreviato FTO™). Per acquistare i Fan Token del Barcellona sarà necessario usare Chiliz ($CHZ), la valuta digitale di Socios.com, acquistabile direttamente dall'app oppure trasferibili da un portafoglio digitale. I Fan Token possono inoltre essere acquistati su Chiliz.net, il primo mercato di scambio di criptovalute nel campo dello sport e dell'intrattenimento. $CHZ è quotato su molte delle principali piattaforme di scambio di criptovalute.

I tifosi potranno occasionalmente accumulare gratuitamente $CHZ e Fan Token $BAR attraverso Caccia al Token, la funzione in Realtà Aumentata (RA) di Socios.com.

