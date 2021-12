Belas Artes Lança ArtBee

SAO PAULO, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Belas Artes, instituição reconhecida pelo ensino superior de altíssima qualidade dos segmentos de Economia Criativa, apresenta ao mercado sua nova empresa, a ArtBee. Voltada para a educação básica, a empresa oferece trilhas de aprendizagem, todas desenvolvidas por professores da Belas Artes, alinhadas com a BNCC, para compor grade curricular da educação infantil, ensino fundamental I e II e médio, preparando os estudantes para a próxima etapa da vida.

Com a metodologia exclusiva EduCreative Track, a ArtBee oferece as trilhas baseadas em três conjuntos de setores da Economia Criativa: Comunicação e Linguagem; Arte, Arquitetura e Tecnologia; e Design e Inovação. A empresa prepara os professores para serem mentores das trilhas e toda a aprendizagem ocorre de forma digital ou híbrida, via plataforma exclusiva. Os estudantes iniciam os cursos de acordo com o currículo proposto e alinhado com a sua série, os professores mentores dos colégios fazem a tutoria e acompanham o desenvolvimento dos alunos.

"A ArtBee nasceu de uma demanda do mercado, e como a Belas Artes é referência no ensino da Economia Criativa, muitas escolas nos procuravam para promovermos cursos destas áreas para seus alunos. Diante desta realidade, desenvolvemos uma empresa que conta com a qualidade de ensino de uma instituição acadêmica, professores altamente qualificados e metodologia própria que atende de forma adequada os alunos da educação infantil, ensino fundamental I e II e ensino médio. E tudo isso alinhado às normas da BNCC. Estamos bem felizes com o resultado desta empresa e com o produto que estamos levando ao mercado", conta Patrícia Cardim, Diretora Geral da Belas Artes e fundadora da ArtBee.

A ArtBee pretende chegar a oferecer 120 cursos e trilhas de aprendizagem, e nasce para atender o mercado de educação básica de todo o Brasil.

Diferenciais e benefícios da ArtBee

Além de contar com a metodologia exclusiva EduCreative Track e ser um programa pautado na Economia Criativa, a ArtBee possui muitos outros diferenciais como: ser um programa bilíngue e híbrido; possuir programa internacional de avaliação de estudantes, que promove melhoria na média de proficiência; proporcionar um fórum de intercâmbio escolar, entre outros.

Ainda mais, a ArtBee é favorável para os colégios porque desenvolve criatividade no estudante, que é um novo quesito avaliativo em vários tipos de programas, como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos).

Para os estudantes é uma grande oportunidade de descobrir sua vocação, ter experiência em atividades elaboradas por docentes de uma instituição de ensino superior renomada, ter estímulo ao pensamento criativo para os novos desafios e um desenvolvimento socioemocional e técnico.

Em contrapartida, para os pais é vantajoso que os filhos tenham um desenvolvimento integral, se preparem melhor para o futuro e tenham aumento do rendimento escolar.

Como funciona?

As trilhas de aprendizagem estão sugeridas em anos específicos, mas as escolas possuem autonomia para readequá-las de acordo com o próprio currículo. Todas as atividades estão alinhadas com a BNCC, possibilitando propostas transdisciplinares para os currículos, contemplando também a Educação Integral. Cada trilha possui 16 atividades, com a previsão de um semestre de duração.

Sobre a ArtBee

A ArtBee nasce do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, instituição de ensino com 96 anos que atua nas áreas de Economia Criativa, para polinizar a educação na sociedade, por meio de soluções pedagógicas criativas e inovadoras, a partir da arte e da tecnologia. Conta com a CEO Patrícia Cardim, diretora geral da Belas Artes e idealizadora da ArtBee.

Sobre o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Fundada em 1925, no contexto da Semana de Arte de 1922, a Belas Artes é uma instituição preocupada em valorizar a diversidade de ideias e em pontuar a importância da arte e da criatividade para seus alunos, colaboradores e comunidade. Tem a missão de criar, produzir e difundir conhecimento através da arte, cultura, ciências humanas e sociais. Pioneira nas áreas de Economia Criativa, a Belas Artes oferece cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres. Nestes 96 anos de existência, a instituição continua a estimular a criatividade, prezar pela liberdade de expressão e busca proporcionar o conhecimento com aplicação prática. Esse ambiente criativo e estimulante é proporcionado pelo caráter interdisciplinar dos cursos, pela qualificação dos professores e pela infraestrutura completa oferecida.

FONTE Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

