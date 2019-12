BEMBRAS entrega 100 drones para o Governo do Estado de São Paulo

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A BEMBRAS DEFESA E SEGURANÇA, entrega para o Estado de São Paulo, em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, 100 drones da marca DJI que serão utilizados no projeto DronePol SP da Secretaria de Segurança Pública.

Os drones básicos, que ora estão sendo recebidos, são multirrotores elétricos, com autonomia de 25 (vinte e cinco) minutos de voo, com peso aproximado de 900 (novecentos) gramas e com uma câmera integrada com capacidade de filmagem em 4K e fotográfica de 12 megapixels, com possibilidade de zoom ótico mais digital de até 2 (duas) vezes, que, conjuntamente com seus acessórios, foram licitados no valor de R$ 30.100,00 individualmente, compondo um investimento total de R$ 3.010.000,00 para suprir os 100 (cem) drones que serão distribuídos a todos os Núcleos de Operação formatados no Estado. É a maior aquisição de veículos aéreos não tripulados para uma força de Segurança Pública na América Latina.

A BEMBRAS distribui e integra no Brasil diversas tecnologias internacionais, incluindo Carbyne, Cortica, Septier, Sayvu e Sensority, Duke Robotics, Elistair, DRONEDEPLOY e lançará em 2020 a plataforma SOSaaS integrada com a Carbyne que atenderá os requisitos mínimos de privacidade previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, e um componente de segurança criptográfica e cibernética para suporte integral à proteção de informações sujeitas à classificação de informações nos termos das Leis N° 12.527 e Decreto N° 7.724. A plataforma SOSaaS BEMBRAS CARBYNE trará ao Brasil a nova geração de atendimento para serviços de emergência que beneficiarão os Centros de Comando e controle das Polícias Militares, dos Bombeiros, SAMU e guarda civil, e darão mais segurança aos cidadãos. Este sistema reduzirá as incômodas chamadas falsas, e permitirão às polícias contarem com o sistema automático de localização precisa do cidadão, além das imagens dos seus telefones móveis, associados a um eficiente sistema de comunicação em chat.

Para o CEO da BEMBRAS, o Engenheiro Kleber Coelho, a combinação do uso de drones e a plataforma SOSaaS Carbyne aumentará a assertividade e a eficiência das forças policiais no atendimento à sociedade como um todo, promovendo também a redução dos custos operacionais da segurança do Estado, e corroborando com o salvamento de vidas dos cidadãos e na preservação da vida do policial.

