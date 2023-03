Beschleunigung des Übergangs zu Netto-Kohlenstoffemissionen: Führende Persönlichkeiten aus Industrie, Regierung und Wissenschaft kommen zusammen, um das kohlenstofffreie Zeitalter zu begrüßen

Wie sollte Taiwan seine Netto-Null-Umstellung in die Praxis umsetzen? Der Finanzsektor und das Wirtschaftsministerium haben Lösungsvorschläge unterbreitet.

TAIPEI, 30. März 2023 /PRNewswire/ -- Business Today, eine in Taiwan ansässige Finanzzeitschrift mit Schwerpunkt auf der Verbindung zwischen ESG und Industrie, veranstaltete am 21. März den 3. ESG und den Internationalen Gipfel für Nachhaltigkeit in Taiwan(Sustainability Taiwan International Summit). Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Das kohlenstofffreie Zeitalter begrüßen" und brachte führende Vertreter aus Industrie, Regierung und Wissenschaft zusammen, um Lösungen zu finden, die Taiwan auf den Weg zur Kohlenstoffneutralität bringen. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen hielt eine Rede auf der Veranstaltung.

Accelerating the Transition to Net Zero! President Tsai Ing-wen: Given that it is an endurance race, the government will ensure that we will never have a power shortage, and that we will always have a stable electricity supply. (Photo by Business Today)

Der Herausgeber von Business Today, Andy Liang, sagte in seiner Begrüßungsrede: „In der neuen Ära der Kohlenstoffpreise gibt es kein Zurück mehr. Diese Projekte sind definitiv nicht nur eine Angelegenheit der Regierung. Es ist etwas, das niemand in diesem Raum ignorieren kann."

Arun Majumdar, Dekan der Stanford Doerr School of Sustainability, teilte seine wissenschaftliche Analyse, wonach die Wahrscheinlichkeit extremer Wetterereignisse im Sommer weltweit um den Faktor 10 bis 100 gestiegen ist. Obwohl sich mehrere Länder und Regionen darin einig sind, dass es dringend notwendig ist, kohlenstoffneutral zu werden, ist sich niemand sicher, wie man dieses Ziel erreichen kann.

Im Finanzbereich, so Joseph N.C. Huang, Vorsitzender der E. SUN Commercial Bank, schaffe das Finanzwesen die Zivilisation und sei ein wichtiger Motor für die Nachhaltigkeit. Sie ermöglicht es der Bank auch, ihre langfristigen Ziele und Strategien zu ändern, wie z. B. die Entwicklung nachhaltiger Finanzierungen, um Unternehmen zu helfen, ihre ESG-Risiken in Zukunft besser zu steuern.

In Bezug auf die Verbesserung der Wassernutzung erläuterte Jason Huang, Country Manager von Stantec Consulting Services Taiwan, sechs Initiativen, um die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit städtischer Wasserprojekte zu gewährleisten. Dazu gehören die Entwicklung eines Kreislaufsystems, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit durch Wasserrückgewinnung und -aufbereitung, die Koexistenz mit Wasser, die Aufrechterhaltung der Wassersicherheit in der Lebensmittelproduktion, die Anwendung intelligenter technologischer Lösungen für wasserbezogene Herausforderungen und die Erleichterung des Zugangs zu Wasser für alle.

Das bekannteste umweltfreundliche Bauwerk in Taiwan ist Agora Garden (auch bekannt als Tao Zhu Yin Yuan), gebaut von der Core Pacific Group. Es ist das erste und einzige Wohngebäude der Welt, das in die Liste der 9 einflussreichsten Gebäude von CNN aufgenommen wurde. Mit einer Grünabdeckung von 246 % kann das Projekt bis zu 130 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr absorbieren und den zusätzlichen Niederschlag zur Bewässerung der umliegenden Bäume nutzen, was es zu einem kohlenstoffarmen Turm macht. Der Gründer und Vorsitzende Sheen Ching-Jing sagte: „Wir bauen keine Häuser aus der Sicht eines Bauträgers, der versucht, schnell zu recyceln, weil wir der Meinung sind, dass jeder die Verantwortung hat, die Umwelt zu schützen."

Vincent Y.S., Senior Vice President und Chief Financial Officer von Chunghwa Telecom Chen erläuterte die Ziele des in Taiwan ansässigen Betreibers, seine CO2-Emissionen bis 2030 zu halbieren, bis 2040 auf 100 % erneuerbare Energien umzustellen und bis 2050 Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen. Gemäß der internen Kohlenstoffpreisgestaltung von Chunghwa Telecom beträgt die Kohlenstoffgebühr 50 US-Dollar pro Tonne, was eine der höchsten Gebühren auf dem globalen Telekommunikationsmarkt ist und die Entschlossenheit von Chunghwa Telecom zeigt, der Entwicklung voraus zu bleiben.

Joe Chen, Leiter der Abteilung Corporate Social Responsibility bei Deloitte in Taiwan, erklärte, dass die Wirtschaft Taiwans von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) dominiert wird. Die Festlegung universeller Standards innerhalb derselben Branche und die Änderung von Dienstleistungsmodellen oder Geschäftsstrategien in verschiedenen Branchen können Unternehmen dabei helfen, künftig bei der Lösung von Problemen zusammenzuarbeiten.

Arthur Ho, Vorsitzender von Semisils Applied Materials, sagte: „Es gibt keinen Abfall auf der Welt, nur fehlgeleitete Ressourcen." Das Unternehmen recycelt Siliziummörtel aus Halbleiterabfällen, indem es ihn in Siliziumdioxid und Wasserstoff umwandelt, und baut ein Ökosystem der Siliziumkreislaufwirtschaft auf, in dem Wasserstoff an Fabriken zur Stromerzeugung geliefert werden kann, während Siliziumdioxid in Rohstoffe für die Kommerzialisierung umgewandelt wird. Netto-Null-CO2-Emissionen können durch eine sinnvolle Nutzung von Abfällen erreicht werden.

Viele Menschen sehen CO2 als Ausgabe, aber diese Unternehmen bieten ein äußerst praktisches Beispiel dafür, wie man das CO2-freie Zeitalter angehen kann, indem man CO2 in einen Vermögenswert verwandelt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2043450/BUSINESS_TODAY.jpg

SOURCE BUSINESS TODAY