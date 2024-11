ROBUSTO, LIGERO, SOSTENIBLE: UN BIG BANG UNICO INSPIRADO EN LA MENTALIDAD GANADORA DE NOVAK DJOKOVIC

ORO OLÍMPICO Y GANADOR DE 24 GRAND SLAM.

To stay up to date, follow: @Hublot #Hublot

PARÍS, 20 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hublot ha diseñado un reloj que captura la agilidad del Embajador de Hublot Novak Djokovic en la pista y resalta el enfoque de Hublot hacia la innovación sostenible. Juntos, presentan un reloj extraordinario inspirado en la fuerza y la determinación que llevaron a Djokovic a convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos. Impulsado por el compromiso de Hublot con la innovación y el dominio único de los materiales, el Big Bang Unico Novak Djokovic está fabricado con raquetas HEAD y polos Lacoste de Djokovic. Las raquetas y los polos de Novak Djokovic se transforman en un reloj excepcional que adquiere una segunda vida como talismán singular.

Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic Hublot ambassador Novak Djokovic wearing Big Bang Unico Novak Djokovic Hublot ambassador Novak Djokovic wearing Big Bang Unico Novak Djokovic