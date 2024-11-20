Журналисты и приглашенные гости собрались в Париже по случаю уникального события, где лично могли оценить психологию победителя Джоковича, обладателя золотой олимпийской медали и 24 титулов на турнирах Большого шлема, став участниками оригинального перформанса, пресс-конференции генерального директора Hublot Жюльена Торнаре и Новака Джоковича, а также официальной презентации часов Big Bang Unico Novak Djokovic. Тон мероприятию задавала харизма Джоковича, непревзойденного игрока, который в начале этого года в «Городе света» завоевал еще один выдающийся титул в карьере, выиграв олимпийское золото; благодаря этому блестящему триумфу Джокович вошел в историю как всего лишь пятый теннисист в мире, завоевавший «Золотой шлем», выиграв все четыре основных титула в одиночном разряде и золотую олимпийскую медаль.

Легендарная психология

Новак Джокович стал частью семьи Hublot в 2021 году. С тех пор швейцарская часовая компания поддерживает теннисиста на пути к большим достижениям и наблюдает за тем, как он подтверждает звание легенды тенниса.

Карьера Джоковича стала легендой. Джокович перешел в профессиональный спорт в 2003 году и переписал историю тенниса, побив рекорды, бросив вызов трудностям, добившись невозможного и преодолев превратности судьбы. С тех пор как Джокович выиграл свой первый турнир Большого шлема на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году, он сохраняет статус лидера в самый конкурентный период в истории тенниса, поднимая этот вид спорта на новый уровень с каждой игрой. Сейчас Джокович является 24-кратным чемпионом турниров Большого шлема в одиночном разряде, воля и целеустремленность определили направление развития его карьеры и закрепили за ним звание величайшего игрока.

Стремясь стать лучшим и отдавая все силы на пути к своей мечте, Джокович воплощает те же самые важные ценности, которые определяют уникальный подход Hublot к созданию часов. Чем сложнее задача, тем ярче триумф от ее решения.

«Чтобы достичь того уровня, на котором я нахожусь сейчас, мне пришлось много работать как физически, так и, что самое главное, психологически. Психология игры имеет очень большое значение, и когда я играю, каждый момент должен быть точным и продуманным. В том числе это касается того, что я ношу во время подготовки и в дни соревнований, ведь эти вещи становятся частью моего тела, моего сознания. Каждая деталь имеет решающее значение для моей способности оставаться сосредоточенным и целеустремленным. Новые часы являются выразителем этой психологии и отражают ключевые моменты сезона 2023 года, знакового года в моей карьере. Это символ каждой игры, каждого момента. Сотрудничество с Hublot при создании этих особенных часов стало невероятным опытом».

НОВАК ДЖОКОВИЧ

ПОСОЛ HUBLOT И ЛЕГЕНДА ТЕННИСА

Сочетание совершенства и инноваций

Перед Hublot была поставлена сложная задача: создать невероятно легкие часы из экологически устойчивого материала. Компания Hublot, известная своей способностью раздвигать границы в области исследований и разработок, смогла не только создать новый материал, но и сделать его крайне индивидуальным. Hublot разработала композитный материал из 25 ракеток HEAD, а также 17 темно-синих и 15 светло-синих рубашек поло Lacoste, которые Джокович использовал во время сезона 2023 года — года, в котором Джокович вошел в историю и побил рекорд, завоевав 24 титула чемпиона Большого шлема в одиночном разряде.

Эти материалы были разработаны и использованы, чтобы сделать часы как можно более легкими, не теряя при этом прочности и эластичности. Во многом процесс разработки новых часов отражает стремление Джоковича к совершенству.

Корпус и безель часов изготовлены из эпоксидной смолы с кварцевым наполнителем и стекловуалью , в которую вплавлены переработанные ракетки и футболки. Полученный материал усеян тканевыми фрагментами светло- и темно-синего цвета, а также частицами черного углерода, что создает своеобразный камуфляжный рисунок. Инновационный подход, отражающий стремление Hublot к неустанному пересозданию.

Для ощущения легкости на запястье марке Hublot потребовалось найти способ уменьшить вес часов. Вместо традиционного сапфирового стекла швейцарская часовая компания выбрала закаленное стекло Gorilla, которое используется в высококлассной электронике и в два раза легче искусственного сапфира. Это достижение стало возможным благодаря неустанному стремлению команды Hublot, занимающейся инновационными разработками и созданием новых материалов, изготавливать уникальные часы, при этом следуя обязательству марки о переходе к социально-ответственному производству практически целесообразной продукции.

В основе часов лежит мануфактурный механизм хронографа Unico. Синоним яркого и всегда разного характера марки, механизм был логическим выбором для этого особенного изделия. Тем не менее, стандартный механизм Unico в латуни пришлось изобрести заново, чтобы уменьшить вес часов. Для этого марка Hublot выбрала алюминий, ценящийся за свою легкость, и анодировала его в светло-синий или серый цвет, чтобы повторить камуфляжную цветовую гамму корпуса. При этом инженеры Hublot смогли уменьшить вес механизма на 27 %, сократив почти треть его массы. Алюминий также использовался для изготовления некоторых деталей корпуса, таких как боковые накладки (со стороны отметок «3 часа» и «9 часов»), подложка безеля, ушки безеля, кнопки, заводная головка и задняя крышка корпуса.

Модель Big Bang Unico Novak Djokovic комплектуется четырьмя ремешками для создания четырех образов. Первый ремешок представляет собой теннисный напульсник Lacoste, который крепится к часам с помощью системы One Click, что делает часы идеальным компаньоном для игры в теннис. Второй ремешок синего цвета выполнен из эластичного материала, часы с таким ремешком весят всего 49,5 грамма ― легче теннисного мяча! Третий ремешок светло-синего цвета выполнен из ткани Velcro® и оснащен полированной синей алюминиевой спортивной застежкой. Последний вариант — белый каучуковый ремешок с титановой раскладывающейся застежкой.

Суперколлекционная модель

Поклонники теннисиста и коллекционеры по достоинству оценят детали, добавленные в часы, например, желтую секундную кнопку или слегка куполообразные и изогнутые винты безеля, напоминающие теннисный мяч. Логотип Новака Джоковича изображен на стекле и инерционном грузе.

Часы Big Bang Unico Novak Djokovic, выпущенные лимитированной серией в количестве 100 экземпляров, поставляются в высококачественной деревянной шкатулке для часов Hublot, изготовленной из древесины экологически устойчивых лесных хозяйств. Созданная полностью из дуба, включая петли, эта шкатулка в основном

состоит из массива древесины, отслеживаемое происхождение и производство которой способствуют сокращению цепочки поставок. Шкатулка для часов имеет уникальный дизайн, созданный специально для этой лимитированной серии.

Владельцы часов также получат спортивный браслет Lacoste и рубашку поло Lacoste с автографом посла Hublot и рекордсмена Большого шлема, завоевавшего 24 титула в одиночном разряде, Новака Джоковича.

Станьте одним из первых обладателей новых часов Hublot Big Bang Unico Novak Djokovic.

Часы доступны на сайте Hublot.com и в наших бутиках.

HUBLOT

Hublot – швейцарский часовой бренд, основанный в 1980 году и расположенный в Ньоне. Для создания своих первых часов новаторская компания соединила золото с каучуковым ремешком и корпусом, дизайн которого вдохновлен иллюминатором корабля (по-французски – hublot). Так родилось направление Art of Fusion, в котором отразилось переплетение традиций, инноваций, мастерства, разных талантов и миров. Так появился эстетический стиль, отражающий технические характеристики бренда.

Индивидуальный стиль Hublot закрепился в 2005 году благодаря модели Big Bang, которая продемонстрировала непревзойденное мастерство в области часовых усложнений, производства механизмов и самых современных материалов. В этой модели углеволокно, титан, керамика и сапфировое стекло были доведены до совершенства.

Новаторский подход к производству часов отвечает высоким стандартам и выражен в философском видении бренда: «Быть первым, уникальным и неповторимым». Постепенно это привело к появлению других коллекций с инновационным дизайном: Classic Fusion, Spirit of Big Bang, Square Bang и Manufacture Pieces. В этих изделиях проявляется высокий уровень мастерства как при работе с материалами, столь ценными для Hublot (такими как золото Magic Gold, керамика ярких цветов и сапфиры), так и при создании механизмов (хронограф Unico, Meca-10 и усложнения, такие как турбийон, кафедральный минутный репетир и специальные механизмы коллекции Manufacture Pieces).

Мир Hublot объединяет самых ярких и влиятельных личностей современности. «Hublot Loves Football» – фраза, ставшая слоганом как в мире самых важных футбольных событий (FIFA Worl Cup™, Premier League, UEFA Champions League, UEFA EURO™), так и для легендарных амбассадоров бренда. Эта любовь к футболу дополняется уникальной связью с миром искусства, дизайна, музыки, спорта, высокой кухни и парусного спорта. Наконец, участие Hublot в совместных экологических проектах с SORAI и Polar Pod отражает заботу компании о проблемах современности.

140 бутиков по всему миру и онлайн-бутик Hublot.com передают энтузиазм и ценности бренда.

BIG BANG UNICO

NOVAK DJOKOVIC

АРТИКУЛ КОРПУС ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЕЗЕЛЬ 441.QKB.5120.NR.DJO24 Лимитированная серия в количестве 100 экземпляров ВЕС На ремешке из ткани Velcro®: 54 г На эластичном ремешке: 49,5 г На каучуковом ремешке: 75 г На теннисном браслете: 65 г Матовый синий композитный материал из переработанных рубашек поло и ракеток Новака Джоковича Диаметр: 42 мм Толщина: 14,5 мм Водонепроницаемость: 10 ATM / 100 M Полированный анодированный алюминий небесно-голубого цвета Матовый синий композитный материал из переработанных рубашек поло и ракеток Новака Джоковича ЦИФЕРБЛАТ МЕХАНИЗМ РЕМЕШОК И ЗАСТЕЖКА ЦЕНА Матовый небесно-голубого цвета с белыми люминесцентными индексами Мануфактурный механизм Unico с автоподзаводом Хронограф из алюминия с PVD-покрытием небесно-голубого цвета Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) Запас хода (часы): 72 Количество деталей: 354 Число камней: 43 Первый ремешок: на теннисном браслете: Второй ремешок: из эластичного материала синего цвета третий ремешок: из ткани Velcro® синего цвета Четвертый ремешок: белый каучуковый ремешок Полированная алюминиевая спортивная застежка синего цвета (для ремешка из материала Velcro®) Титановая раскладывающаяся застежка (для каучукового ремешка) 48 000 шв. франков 54 900 евро 52 700 долларов США 45 300 фунтов стерлингов









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