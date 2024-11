BIG BANG UNICO NOVAK DJOKOVIC

НАДЕЖНЫЕ, ЛЕГКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ: BIG BANG UNICO, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЕЙ ПОБЕДИТЕЛЯ НОВАКА ДЖОКОВИЧА, ОБЛАДАТЕЛЯ ЗОЛОТОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ И 24 ТИТУЛОВ НА ТУРНИРАХ БОЛЬШОГО ШЛЕМА.

ПАРИЖ, 20 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Воодушевленная невероятными достижениями Джоковича, компания Hublot разработала часы, которые запечатлевают ловкость посла марки Новака Джоковича на корте и подчеркивает приверженность Hublot устойчивым инновациям. Вместе они представляют уникальные часы, вдохновленные спортивным характером и целеустремленностью Джоковича, благодаря которым он стал одним из величайших теннисистов всех времен. Инновационный подход Hublot и совершенное владение технологиями производства материалов позволили создать часы Big Bang Unico Djokovic из ракеток марки HEAD и рубашек поло марки Lacoste. Ракетки и футболки Новака Джоковича превратились в оригинальные часы и обрели вторую жизнь в статусе уникального талисмана.

