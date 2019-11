Bitcoin News Brasil, primeiro portal sobre criptomoedas do país, se prepara para grande mudança no mercado financeiro

CURITIBA, Brasil, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Com a aproximação de um evento histórico para o Bitcoin, previsto para maio de 2020, o site de notícias foi reformulado para atender a uma nova onda de investidores.

A cada quatro anos, em média, do Bitcoin passa por um processo programado que impacta diretamente o mercado de criptomoedas: o halving. O evento consiste na redução pela metade da recompensa paga aos responsáveis por confirmar as transações da rede, chamados mineradores. Por que ele é tão esperado? Simples: após o último halving, em 2016, o preço do BTC multiplicou 29x.

O Bitcoin News Brasil foi criado em 2013, um ano depois do primeiro halving da história, exatamente quando a cotação da criptomoeda subiu expressivamente em razão do evento. Na época, de US$12, o preço do Bitcoin foi para US$1.200. O portal testemunhou também o segundo halving, em 2016, e cobriu de perto os momentos antes, durante e depois da consequente maior alta da história da criptomoeda, em dezembro de 2017: de US$650, a cotação escalou para US$20 mil.

Quando a maior corretora de Bitcoin do mundo faliu, em 2014, o portal já estava aqui, assim como quando a moeda foi dividida em duas redes, dando origem ao controverso Bitcoin Cash, em 2017.

O que esses acontecimentos passados têm a ver com o novo momento do Bitcoin News Brasil?

Criado por Paulo Fiorio, também fundador e CEO da Coins2Learn, o site de notícias testemunhou seis dos dez anos de história do mercado de criptomoedas — Brasil e mundo afora, visto que o portal brasileiro é apenas um dos quatro que fazem parte do Bitcoin News Media Group, conglomerado independente que também abriga o Bitcoin News Indonésia, Bitcoin News Arábia e Bitcoin News Espanha. Juntos, eles informam mais de 90 países que falam esses idiomas.

Isso significa que a equipe do Bitcoin News Brasil tem experiência suficiente neste segmento para saber quando uma grande mudança de paradigma se aproxima. E, mais uma vez, ela quer estar à frente de um movimento que já está acontecendo.

Toda vez que o valor do Bitcoin sobre vertiginosamente, uma onda de investimentos entra no mercado. O problema é que, por falta de conhecimento e informações confiáveis, muitos investidores perdem dinheiro quase que imediatamente. Em um mercado em que tudo é sobre oferta e demanda, isso não é ruim só para os iniciantes: o movimento impacta o mercado de modo que até mesmo os mais experientes podem ser afetados.

A tendência é que o próximo halving provoque uma nova alta máxima e, consequentemente, um movimento inédito de entrada no mercado. Muitos acreditam que, mais do que isso, o evento representará um ponto de virada na adoção das criptomoedas que transformará o sistema financeiro global como um todo.

O Bitcoin News Brasil quer que qualquer pessoa possa participar desse momento. Para isso, o portal passou por uma profunda reformulação.

O primeiro passo foi a abertura de uma sede em Curitiba em janeiro de 2019, seguida da contratação de profissionais do jornalismo, audiovisual e marketing para reforçar a equipe. Em seguida, a identidade visual e verbal foi repensada com base em uma nova estratégia de marca.

Para traduzir tudo isso em ações concretas, o site foi recriado do zero, desde servidores até a interface, oferecendo uma experiência melhorada para os leitores. Já as redes sociais passaram a ser atualizadas diariamente com conteúdos inéditos, e grupos de disparo de notícias automáticas no WhatsApp e Telegram foram criados para que nenhuma atualização passe despercebida — afinal, no mercado de criptomoedas, perder uma notícia pode significar a perda de investimentos ou a oportunidade de uma vida.

O principal foco, a partir de agora, é o conteúdo em vídeo. Matérias e entrevistas exclusivas de grande interesse da comunidade já foram produzidas nos últimos três meses após o relançamento, e esse é só o começo: cursos, webinars e lives estão nos planos para um futuro próximo.

Tudo isso resume o propósito do Bitcoin News Brasil: educar iniciantes e transmitir informações confiáveis para investidores e especialistas. Para o portal, estar bem informado é o grande segredo para não perder dinheiro.

Profissionalizar sua operação com profissionais de qualidade, estrutura de ponta, checagem séria de fatos e produção frequente está na base disso.

Toda grande mudança começa com o conhecimento.

Quer estar na vanguarda da revolução financeira que se aproxima? Acompanhe o Bitcoin News Brasil nos canais oficiais.

Site: bitcoinnews.com.br

Instagram: instagram.com/bitcoinnewsbrasil

Twitter: twitter.com/bitcoinnewsbr

YouTube: youtube.com/c/bitcoinnewsbrasil

Facebook: facebook.com/bitcoinnewsbrasil

Receba notícias no WhatsApp: http://chat.whatsapp.com/DCpzuaQ1IRSDn5oMEQSy4M

Receba notícias no Telegram: t.me/bitcoinnewsbr

Dúvidas ou sugestões: (41) 98817-5899 | pautas@bitcoinnews.com.br

FONTE Bitcoin News

SOURCE Bitcoin News