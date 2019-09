BitHarp lança novas rigs de mineração - Lyre Miner e Harp Miner

WELLINGTON, Nova Zelândia, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O BitHarp Group Limited (www.bitharp.com), renomado fabricante de criptomoedas, lançou duas novas rigs de mineração líquida de alto desempenho com recursos avançados e capacidade de uso melhorada. Chamadas Lyre Miner e Harp Miner, as rigs de mineração possuem benefícios significativos, incluindo uma alta taxa de hash e fortes lucros.

Taxa de Hash do Lyre Miner

Bitcoin 335 TH/s

Litecoin 55 GH/s

Ethereum 14 GH/s

Dash 9 TH/s

O Lyre Miner é um poderoso rig de mineração com uma construção compacta projetada para ser usada em espaços limitados. O rig oferece recursos fáceis de usar, como uma interface touch screen para operar e monitorar com facilidade. Com um consumo de energia de 600W.

Taxa de Hash do Harp Miner

Bitcoin 2000 TH/s

Litecoin 300 GH/s

Ethereum 75 GH/s

Dash 50 TH/s

O Harp Miner é um rig de refrigeração líquida direta (DLC na sigla em inglês) construído para maximizar a segurança e a tolerância a falhas. O Harp Miner elimina os riscos associados à refrigeração a líquido, criando uma maneira segura e econômica de minerar. O Harp Miner tem um consumo de energia de apenas 2400W.

O Lyre Miner e o Harp Miner foram projetados e configurados para serem usados pelo investidor médio e os dois produtos fornecem ROI em um mês. "Os produtos BitHarp são uma nova revolução no mercado de criptomoedas, pois oferecem a oportunidade a qualquer tipo de investidor de lucrar depois de um mês", disse Daniel Cox, diretor de engenharia da BitHarp.

Ao combinar interfaces de usuário fáceis de operar com excelente funcionalidade, o BitHarp criou os rigs de mineração ideais para qualquer pessoa interessada em mineração de criptomoedas. De acordo com o BitHarp, tudo o que você precisa fazer é conectá-los. O Lyre Miner e o Harp Miner estão disponíveis para entrega rápida em www.bitharp.com

Sobre o BitHarp

O BitHarp é o fabricante de criptomoedas da Nova Zelândia que produz os rigs de mineração mais flexíveis e de alto desempenho feitos com o objetivo de tornar a mineração mais fácil e lucrativa para os investidores.

