Blogueira do Amazonas faz sucesso na internet com programa inédito "Meu Ovo"

MANAUS, Brasil, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Com um formato inédito e para entreter os internautas, o programa "Meu Ovo" tem viralizado nas redes sociais. Apresentado pela blogueira Thay Abreu, várias personalidades locais e nacionais já passaram pela atração.

A ideia do programa surgiu durante uma conversa entre a digital influencer e o namorado, Lucas Carvalho, que também é produtor do programa. "A gente já vinha amadurecendo algo e eu sempre gostei de entrevistar as pessoas, sempre me interessei pelas histórias delas. Aqui em Manaus também estava faltando uma influenciadora digital que tivesse esse tipo de conteúdo, que saísse um pouco dos 'challenges', looks e makes do dia", explica Abreu.

Na atração, Thay conversa com personalidades sobre detalhes curiosos e faz uma brincadeira com os entrevistados no quadro "Top x Meu Ovo", com o objetivo de saber a opinião deles sobre uma pessoa ou situação.

Cantores como Márcia Novo, Nunes Filho, Wanderley Andrade e Uendel Pinheiro já passaram pelo programa, além de outros famosos como: Samir - Se Liga Manaus, Carpê Andrade, William Lauschner - dono do Porão do Alemãom e os perfis de fofoca NajaPubli e Velho da Lancha.

O programa é exibido todas às sextas no IGTV, às 18h. No Instagram @tthaiabreu

"Meu Ovo": Um bordão popular

O nome do programa é derivado de um bordão muito usado pela digital influencer para expressar sua insatisfação sobre determinado fato.

"Esse bordão surgiu após ver muitas situações e não podendo chamar palavrões - assim, aqueles mais feios -, aí peguei e falei 'ata, meu ovo'. No sentido que 'Ah tá! Tá lá, até parece ne?. É muito usado por homens, principalmente aqui no Norte, mas eu comecei a usar e pegou. As pessoas falam e até me marcam no instagram", comentou a digital.

Digital influencer do ano

Thay Abreu é advogada, mãe de um casal e digital influencer há 3 anos. Tudo começou em 2017 quando ela decidiu criar um perfil no Instagram para compartilhar seu dia a dia, dicas, e serviços com os internautas.

A qualidade do trabalho desenvolvido na rede social e a receptividade do público a tornaram uma das digitais influencers de maior destaque em Manaus. Devido seu alcance, foi eleita em 2019 a "Melhor Digital Influencer" do ano.

FONTE Produção "Programa Meu ovo"

