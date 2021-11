Bomi Group adquire a Linex, uma das principais referências brasileiras no transporte especializado para a área de saúde

SÃO PAULO, 10 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Grupo Bomi, multinacional líder em logística no setor de saúde, anuncia a aquisição da Line Express e ALX ("Linex"), empresa brasileira líder no transporte aéreo de produtos farmacêuticos com capilaridade nacional, entregando produtos diariamente nos principais distribuidores, hospitais e clínicas em todos o território nacional.

Essa operação, permitirá ao Grupo Bomi fortalecer a rede Bomi Health Carrier no Brasil que gerenciará toda a cadeia de produtos até a entrega ao destinatário final, além de consolidar as soluções Bomi Health Forwarding para gestão e distribuição de estudos clínicos.

A Linex, sediada em Barueri cidade próxima à São Paulo, foi fundada em 2004 pela família Silva e em apenas dois anos tornou-se líder em sua área de atuação. A empresa tem como clientes várias das mais importantes empresas farmacêuticas do Brasil e do mundo

Sua frota composta de veículos especiais, conta com os mais elevados padrões de segurança exigidos pela indústria farmacêutica, em sua maioria de caminhões e vans. Seu sistema de gestão de transporte possui a maior rede com cobertura regulatória do território nacional, seguindo os padrões exigidos pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para as operações de produtos farmacêuticos e correlatos.

A empresa oferece ainda soluções de embalagem ad hoc para transporte aéreo de produtos frágeis, amostras biológicas e outros com temperatura controlada. A Linex, é reconhecida pelo mercado de saúde como referência em confiabilidade, precisão e qualidade no setor. Destacam-se ainda, os serviços especializados de logística reversa que gerenciam desde a coleta, devolução, recebimento e triagem de produtos, até entrega final, apresentando-se como excelente alternativa para o transporte de materiais biológicos e embalagens reutilizáveis.

A Linex conta com 6 Unidades, incluindo 1 CD principal e 5 centros de cross-docking, estrategicamente localizados, além de mais 40 Agentes Autorizados e Homologados em todo o Brasil.

Visando a manutenção do excelente nível de serviço e por toda a sua experiência no setor (mais de 17 anos), Telma Santoro que hoje já assume a responsabilidade comercial, passará a liderar todas as operações da Linex Head of Airfreight & FTL. Os sócios Kléber, Renato e Ricardo Silva permanecerão na gestão da Linex dando todo o seu suporte necessário para o sucesso dessa nova fase como parte do Grupo Bomi.

Ricardo Silva, sócio da Linex acredita que "Será a união das melhores práticas de distribuição no modal aéreo e do rodoviário refrigerado de alta segurança no mercado farmacêutico (serviços hoje oferecidos pela Linex) com o alcance internacional da Bomi e a grande experiência no Brasil no mercado de dispositivos médicos"

"A aquisição da Linex oferece a todo o Grupo Bomi uma grande oportunidade de ampliar o portfólio de serviços no Brasil e de fortalecê-lo na América Latina com a inclusão de transporte aéreo e terrestre", comentou Felipe Morgulis, COO do Grupo Bomi. "Ter uma frota própria significa a oportunidade de consolidar a rede Bomi Health Carrier e fortalecer a marca Bomi Health Forwarding lançada há poucos meses após a aquisição da Florence Shipping na Itália".

"Encontramos na LINEX grande similaridade em nosso compromisso de excelência operacional atendendo aos mais rigorosos padrões de qualidade exigidos pelo nosso mercado. O grupo BOMI na America Latina expande em sua oferta de serviços estratégicos para transporte aéreo e terrestre, nacional e internacional contribuindo para inovações no setor, o sucesso dos nossos clientes e o bem-estar de seus pacientes" explicou Renata Mihich, HEAD of Cluster LATAM do Grupo Bomi.

Marco Ruini, CEO do Grupo Bomi conclui: "É com grande prazer que damos as boas-vindas à Linex, empresa histórica no mercado brasileiro de transportes. Continuamos nossa expansão em benefício da crescente demanda de nossos clientes por serviços, ao mesmo tempo que respeitamos os mais elevados padrões de qualidade, mas também e acima de tudo para o benefício dos pacientes ".

Grupo Bomi

O GRUPO BOMI é uma empresa multinacional italiana, líder em logística integrada que atendo o setor de saúde. O Grupo Bomi é o parceiro de logística de mais de 150 clientes em todo o mundo, incluindo grandes agentes nos setores de dispositivos médicos, diagnósticos in vitro, biomedicina e farmacêutico. Por meio de suas subsidiárias e afiliadas, o Grupo está presente em 20 países em todo o mundo, com destaque para a Europa e América do Sul, contando com mais de 2.400 colaboradores e frota própria de veículos para entregas diárias em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e pacientes domiciliares. Para mais informações: www.bomigroup.com

